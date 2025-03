Lampioni ancora in tilt, via Parrocchia al buio 

Lampioni spenti ormai da mesi in via Parrocchia a Sestu, e anche in uno dei vicoli che la affianca. Da tempo la strada centrale alla sera è immersa nell’oscurità, per la disperazione dei residenti e degli automobilisti. «La situazione è stata segnalata più volte alla ditta che cura la manutenzione», spiega l’assessore all’Arredo urbano, Massimiliano Bullita. Il tratto in questo caso è di competenza di Zephiro, che utilizza lampioni a led con luce bianca. Non è l’unico caso: anche un tratto di via Cagliari, gestito dall’Enel, la sera è al buio.