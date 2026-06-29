Lampione davanti alle finestre, l’odissea di una coppia 

Doveva garantire maggiore sicurezza al nuovo parcheggio di via Giovanni Antonio Sanna ma uno dei punti luce installati nell’area di sosta illumina direttamente l’appartamento di Piero Fadda, 83 anni, e della moglie Clarisse Cau, 79 anni, creando disagi alla coppia.

Secondo quanto riferiscono i due coniugi, il fascio luminoso entra nelle stanze attraverso tre finestre, rendendo difficile il riposo nelle ore notturne. Una situazione che li costringe a tenere abbassate le tapparelle anche durante l’estate. «Non siamo contrari all’illuminazione del parcheggio – spiega Fadda – ma la luce arriva dentro casa. Siamo obbligati a chiudere tutto per riuscire a dormire». Il problema si amplifica con l’arrivo delle alte temperature: «Vorremmo tenere le finestre aperte per avere un po’ di fresco e far circolare l’aria – aggiunge la donna – ma se lo facciamo le camere restano illuminate per tutta la notte. Abbiamo già segnalato, tempo fa, la situazione agli uffici comunali senza ottenere finora una soluzione».

Il caso è stato preso in carico dal neo assessore ai Lavori pubblici Federico Pilloni. «Stiamo valutando il da farsi coinvolgendo i relativi uffici competenti», afferma. «Sono in corso di valutazione quali interventi possano essere adottati».

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