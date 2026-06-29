VaiOnline
Guspini.
30 giugno 2026 alle 00:21

Lampione davanti alle finestre, l’odissea di una coppia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Doveva garantire maggiore sicurezza al nuovo parcheggio di via Giovanni Antonio Sanna ma uno dei punti luce installati nell’area di sosta illumina direttamente l’appartamento di Piero Fadda, 83 anni, e della moglie Clarisse Cau, 79 anni, creando disagi alla coppia.

Secondo quanto riferiscono i due coniugi, il fascio luminoso entra nelle stanze attraverso tre finestre, rendendo difficile il riposo nelle ore notturne. Una situazione che li costringe a tenere abbassate le tapparelle anche durante l’estate. «Non siamo contrari all’illuminazione del parcheggio – spiega Fadda – ma la luce arriva dentro casa. Siamo obbligati a chiudere tutto per riuscire a dormire». Il problema si amplifica con l’arrivo delle alte temperature: «Vorremmo tenere le finestre aperte per avere un po’ di fresco e far circolare l’aria – aggiunge la donna – ma se lo facciamo le camere restano illuminate per tutta la notte. Abbiamo già segnalato, tempo fa, la situazione agli uffici comunali senza ottenere finora una soluzione».

Il caso è stato preso in carico dal neo assessore ai Lavori pubblici Federico Pilloni. «Stiamo valutando il da farsi coinvolgendo i relativi uffici competenti», afferma. «Sono in corso di valutazione quali interventi possano essere adottati».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Todde: per sostituirli ricorreremo a incentivi e contratti a termine

Addio ai medici a gettone, pronto soccorso sguarniti

Personale sanitario supplente, l’Anticorruzione: «In due anni l’Isola ha speso quasi 330 milioni» 
Marco Noce
Meteo

«Rischiamo un’estate infernale»

Cagliari da bollino rosso nonostante l’allerta temporali in quasi tutta l’Isola 
Roberto Carta
La carriera

Il Palio parla sardo: 7 fantini in corsa

“Tittia” scelto dalla contrada dell’Aquila per il “suo” Diodoro 
Giuseppe Deiana
Giustizia

Trasferiti i primi boss: «Entro l’anno l’Isola sarà la terra dei 41 bis»

Al via il piano Kairos per distribuire i 750 condannati al carcere duro 
e.fr.
L’intervista

Meloni torna in tv: «La destra al Colle, tabù da superare»

La premier ospite a Rete 4 Renzi: vuole il Quirinale 