Lampione crolla su un’auto in via Trento 

Un palo della luce è caduto ieri nella centrale via Trento all’angolo con via Zara. Per fortuna in quel momento non è passato nessun pedone ma il lampione ha danneggiato una Ford Fiesta che era parcheggiata: sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Sanluri per mettere in sicurezza la zona e sistemare il palo caduto in maniera così rovinosa.

Non è la prima volta che a San Gavino succede un fatto del genere: in diverse strade – in centro come in periferia – ci sono numerosi pali della luce ormai vecchi e pericolanti che rischiano di cadere in mezzo alla strada da un momento all’altro con conseguenze pericolose per l’incolumità di pedoni, ciclisti e automobilisti. Questa situazione va avanti da anni e ha visto situazioni di pericolo in via Tagliamento, via Verga, via Dante e in altre strade. L’amministrazione comunale cerca di far fronte all’emergenza: «Sono in corso le sostituzioni dei pali e le luci in tutto il paese. Purtroppo – rimarca il sindaco Stefano Altea – queste giornate di forte vento sono estremamente pericolose per i pali e gli alberi e per questo abbiamo in corso un monitoraggio completo di tutte queste situazioni critiche per evitare che si possano ripetere episodi come questo in futuro». ( g. pit. )

