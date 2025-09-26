Lampi azzurri a Pechino 

In attesa di rivedere in campo Jannik Sinner, che stamattina dalle 9 sfiderà il francese Terence Atmane, Pechino sorride agli azzurri Con Lorenzo Musetti che supera in tre set Giovanni Mpetshi Perricard, Flavio Cobolli che batte Andrey Rublev e, nel torneo femminile, Jasmine Paolini, che ha superato la lettone Anastasija Sevastova. Saluta il China Open, invece Lorenzo Sonego, superato dal tedesco Alexander Zverev.

China Open

Esordio sofferto, ma vincente a Pechino per Lorenzo Musetti. L'azzurro è al secondo turno del China Open grazie al successo in tre set su Giovanni Mpetshi Perricard, battuto con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4 in quasi 2 ore e mezza di gioco. Una partita insidiosa, ma che Musetti è riuscito a risolvere alla distanza, bravo a reagire nel terzo set dopo aver perso il secondo parziale al tiebreak. Solidità mentale importante per conquistare punti chiave nella corsa alle Atp Finals di Torino. Al prossimo turno Musetti affronterà un altro francese, il 37enne Adrian Mannarino. Una vittoria di testa, quella di Flavio Cobolli (25 Atp) che ha superato 7-6(3) 6-3 Andrey Rublev, l'attuale n. 14 al mondo, firmando la seconda vittoria su un Top 20 sul cemento nel 2025. Il romano recupera un break di svantaggio in entrambi i set, risale da sotto 2-5 nel primo set e 0-2 15-40 nel secondo, ma vince otto punti in più e serve con maggiore efficacia rispetto al moscovita, che manca troppe occasioni per mancanza di misura. Al prossimo turno giocherà per la prima volta in carriera contro il mancino statunitense Learner Tien (52) che ha sconfitto in rimonta l'argentino Francisco Cerundolo (21). Esce invece di scena Lorenzo Sonego, battuto da Alexander Zverev 6-4 6-3 nel match di primo turno al China Open.

A cinque giorni dal trionfo bis in BJK Cup con la nazionale azzurra, Jasmine Paolini ha debuttato al secondo turno a Pechino, battendo 6-1 6-3 la lettone Anastasija Sevastova.

Alcaraz sofferente

Dalla Cina al Giappone dove finisce al secondo turno l'avventura di Matteo Berrettini nel “Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships” di Tokyo. Il 29enne romano, n. 56 Atp, è stato battuto per 7-6(4) 6-2, in un'ora e 38 minuti di partita, dal norvegese Casper Ruud, n.12 del ranking e 4 del seeding. A Berrettini non sono bastati 11 ace (contro 3 doppi falli) contro un avversario che non ha concesso nemmeno una palla-break. Ieri è arrivata la notizia che Carlos Alcaraz (che ha giocato all’alba) ha cancellato l'allenamento, dopo il fastidio accusato nel primo turno con l'argentino Sebastian Baez.

