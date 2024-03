Lampedusa, un cadavere sul barcone finito sugli scogli E la nave con il corpo del 17enne approda a Pozzallo 

LAMPEDUSA. È morto durante il viaggio iniziato mercoledì dalla Libia il pakistano quarantenne il cui cadavere è stato recuperato ieri pomeriggio sugli scogli di Ponente a Lampedusa. «Ha avuto un infarto», ha detto un parente che viaggiava con lui. I poliziotti della mobile di Agrigento stanno intanto ascoltando gli altri passeggeri. Il pakistano era sul barcone di 10 metri assieme a 46 persone e aveva pagato da 4mila a 6mila euro per la traversata. Gli sbarchi a Lampedusa ieri sono stati sei, per un totale di 234 persone, e col miglioramento delle condizioni del mare sono ripresi avvistamenti e soccorsi. E giovedì notte a Pozzallo è giunta la nave Sea Watch 5 con 52 migranti, compreso il cadavere di un 17enne. I superstiti, tutti in discrete condizioni fisiche, sono stati ospitati nell'hotspot del porto. Alla nave era stato comunicato in un primo momento di recarsi a Ravenna, poi le è stato assegnato come porto sicuro quello di Pozzallo. «Si è conclusa una vicenda inverosimile - ha detto il sindaco Roberto Ammatuna - Ravenna avrebbe costretto i migranti, con un cadavere a bordo, a sostenere altri quattro giorni di navigazione. È prevalso il buon senso dopo le tante e giuste proteste di chi riteneva disumana la scelta originaria».

