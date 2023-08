Lampedusa, l’hotspot scoppia 

Lampedusa. L’hotspot non riesce a svuotarsi. Il flusso di migranti in questi giorni è costante e il centro di prima accoglienza è arrivato a raggiungere nell’arco di sabato il picco di oltre 4.300 ospiti nella struttura nonostante i continui trasferimenti. Ieri ci sono stati altri sei sbarchi per un totale di 310 persone.

Il sindaco dell’isola, Filippo Mannino, dopo un incontro con il ministro per le imprese Adolfo Urso ha detto che «la dichiarazione di emergenza del governo non ha prodotto alcun risultato concreto per Lampedusa: nessuno dei problemi che denunciamo da anni è stato affrontato». E le forze di polizia che operano sul posto si dicono «perplesse»: Mannino «dovrebbe tener conto del nostro sacrificio e dei risultati invero straordinari».

Gli sbarchi sono proseguiti anche in altre città italiane e andranno avanti. In queste ore al porto di Napoli è attesa la Ocean Viking con alcune centinaia di migranti, mentre altri sono già stati sbarcati a Vibo Valentia. Era destinata a Genova ma le cattive condizioni meteo hanno fatto optare per Napoli, dove l’assessore comunale al welfare lancia l’allarme sui numeri dell’accoglienza dei minori immigrati non accompagnati. Nel porto di Livorno ha già attraccato la Humanty 1 con 57 persone a bordo. Le «strutture sono allo stremo» a Brindisi, segnala il sindaco Giuseppe Marchionna dopo lo sbarco di 168 migranti, di cui 117 minorenni (110 non accompagnati). E a Lampedusa i trasferimenti non si fermano. La prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di almeno 830 ospiti della struttura: 550 sono stati scortati a Porto Empedocle. Altri 140 sono stati accompagnati all’aeroporto per essere trasferiti, con aereo militare, a Pratica di Mare e a Pisa. Il giorno precedente dall’hotspot erano state trasferite 1.061 persone a Porto Empedocle, Augusta e Comiso.

RIPRODUZIONE RISERVATA