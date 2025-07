Lampathu, il rifugio del Cai in Supramonte 

Sulla piana di Campu Oddeu, a oltre 950 metri nel territorio comunale di Urzulei, sorge il rifugio Lampathu. Circondato da maestose montagne calcaree. Nato nel novecento per ospitare gli operai della vicina cava per l'estrazione del calcare, oggi la struttura è punto di riferimento per gli escursionisti che arrivano in Sardegna da ogni parte d'Europa e non solo. «Un vecchio rudere di proprietà comunale trasformato in punto di accoglienza unico nell'Isola – spiega Matteo Marteddu, dirigente Cai - Da qualche anno su iniziativa di Pina Lorrai e Michele Cavia è diventato un punto di riferimento per i tanti escursionisti». E difatti è qui che i soci del Cai Nuoro Ogliastra hanno fatto tappa tra fine giugno e primi di luglio durante condizioni meteo proibitive. Costruito in pietra e perfettamente integrato nel paesaggio circostante, ne riprende i colori e le luci. Qui, gli escursionisti trovano riparo dal maestrale nella stagione fredda e refrigerio nei pomeriggi estivi. «Campu Oddeu per noi è un rito quasi sacrale - aggiunge Marteddu - L’anno non sarebbe compiuto senza quelle visioni e quelle sudate polverose. Lampathu è diventato per noi punto trigonometrico dei paesaggi d’Ogliastra e di amicizie aggrappate alla terra e al calcare».

