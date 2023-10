Lampade mai usate:  «Vicenda da chiarire»  

Non si placano le polemiche sulle lampade acquistate anni fa e mai utilizzate per il cosiddetto Museo Caffettiera: ancora oggi sono inscatolate in uno stabile del Comune. A chiedere chiarezza il consigliere del gruppo “Quartucciu nel cuore”, Giovanni Meloni (nel giornale di ieri è stata pubblicata la foto sbagliata): dopo essersi scontrato in Consiglio comunale con il sindaco Pietro Pisu e con l’assessore al Bilancio, Carlo Secci, reo di «non aver peso nella sua maggioranza», si dice pronto a tenere accesi i riflettori su «una vicenda che va chiarita». (fr. me.)

