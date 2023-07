Lampade al led in paese 

La Giunta ha approvato il progetto riguardante la riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione pubblica. Il primo lotto da 300.000 euro prevede la sostituzione dei sostegni e dei corpi illuminanti. La nuova illuminazione sarà al led e interesserà le due strade principali, le Statali 387 e 547 che comprendono via Cagliari, Via Libertà e via Garibaldi. L’intervento complessivo sarà di 998.000 euro e permetterà non solo la riqualificazione urbana, ma anche un notevole risparmio energetico. (s. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA