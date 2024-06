“Lampadas” da vivere a Sa Casara: al via Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia 

Dopo le armoniose - ed apprezzate - suggestioni donate alla platea di Sa Casara in occasione dei tre concerti della rassegna “A Love Supreme”, l’estate di Insulae Lab continua con una nuova rassegna strutturata ancora una volta in 3 diversi appuntamenti, giovedì, venerdì e sabato , e caratterizzata da un nome evocativo: “Lampadas”.

Berchidda apre così le sue porte alla curiosità dei viaggiatori e degli appassionati, meta ambita che intanto plaude all’ingresso del Time in Jazz nel gotha degli eventi musicali a livello internazionale. Un luogo racconta tante storie e le accompagna con la musica, un fattore che aggrega, unisce, conquista. Si parte giovedì alle 20: in scena “La misteriosa musica della Regina Loana” di Gianluigi Trovesi (sassofono e clarinetto) e Gianni Coscia (fisarmonica). Venerdì sarà invece la volta dello spettacolo “Constellations of Hope” a cura di Giovanni Guidi solo. Infine sabato 29 giugno tocca a “Dreams” di Roberto Ottaviano con Giovanni Guidi e Paolo Damiani, realizzato in collaborazione con Fondazione Musica per Roma.

Nuovi avvincenti e appassionanti capitoli attendono di essere scritti: pagine preziose di un libro impaginato da direttore artistico Paolo Fresu e griffato Insulae Lab. Singolo biglietto al costo di 8 euro, abbonamento rassegna 20 euro, aperitivi di benvenuto inclusi. Info e prenotazioni al 3426476726 e Ticketmaster.it.

