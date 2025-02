L’amore, signori I versi di Cristicchi e le stoffe di Marras 

«Quello che sta accadendo con “Quando sarai piccola” è un miracolo. L’amore è l'essenza di tutto. L'Alzheimer è una parte del mio racconto». Simone Cristicchi, tra i primi cinque nella classifica provvisoria del Festival di Sanremo, dice che sua madre, alla quale il brano è dedicato, «è emozionata», sta davanti alla tv, «mi guarda», sorride. «In un verso canto “C’è quella rabbia di vederti cambiare e la fatica di doverlo accettare”». Un verso pesante e potente, forte di passione, carico di dolore.

«Io l’ho ascoltato». Antonio Marras è appena rientrato da New York. Il Festival non se lo perde. Anche perché gli abiti indossati da Simone Cristicchi li ha creati lui. «Trovo che tra la parole dell’artista e i miei tessuti si sia creata una commistione. Un impasto, quasi, tra i versi e le trame». Un damasco tra il crema e l’ecrù, dal disegno garofano. Un satin di cotone bordeaux, ricamato con mazzi di fiori di dentelle in jais nero. Un’eleganza che sa di temperanza. Un piacere che diventa difesa, scudo, rifugio e riparo. Come nella canzone.

«Non mi aspettavo che potesse piacere ai più giovani», ragione ancora Simone Cristicchi. Lo sapete che sono tantissimi i ragazzi che, oggi, prendono antidepressivi? I medici dovrebbero prescrivere relazioni umane. Ieri un ragazzo mi ha scritto. “Mia madre stava guardando il Festival di Sanremo da sola, sul suo divano, e io sul mio, dall’altra parte della città. Ho ascoltato la tua canzone. Ho preso la macchina. Sono andato da lei». (f. f.)

