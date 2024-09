“A mio padre l’amore più grande della mia vita”. Martina Gleboni con queste parole dedica la sua tesi di laurea in giurisprudenza, nel 2022, al papà. Un pensiero molto tenero, facile e quasi scontato per lei, persona sensibile e disponibile. Lo mette per iscritto in una pagina della sua ricerca.

Venticinque anni, il sogno di fare il magistrato, un amore appena sbocciato con Francesco. Quel padre che porta nel cuore le spara senza la minima pietà, la colpisce alla testa fulminandola assieme alla mamma in una mattinata di sconvolgente follia. La casa, dove qualunque figlia sa di trovare protezione, diventa luogo di strazio, immenso e sconvolgente, come la mattanza che scandisce la sequenza delle vittime.

L’ultima passeggiata

I parenti e gli amici in lacrime ricordano Martina mentre passeggia ai giardini di piazza Vittorio Emanuele, assieme al fidanzato conosciuto nel palazzo di Giustizia di Nuoro dove nel periodo scorso, fino a maggio, era impegnata in uno stage formativo, nell’ufficio della cancelleria. L’ultima passeggiata assieme a Francesco martedì sera, quando nulla fa presagire una tragedia tanto grande e assurda.

Lacrime e silenzio

Un cugino che ha più o meno la sua età non trattiene le lacrime, nel silenzio di dolore che unisce via Ichnusa e via Gonario Pinna: «Piango per Martina e per Giusi».Martina, dopo la laurea e lo stage, ad agosto approda nell’asilo Guiso Gallisai. Incarico nell’ambito del servizio civile. Si fa subito apprezzare per la disponibilità. Una ragazza molto intelligente. Siamo provati, segnati, increduli», dice Salvatore Zizi, presidente della Fondazione che guida la scuola dove ieri Martina alle 8 è attesa invano.

I rapporti incrinati

Prima di uccidere Martina, Roberto Gleboni mira contro la moglie. Maria Giuseppina Massetti, 43 anni, casalinga, s’è sposata giovanissima. Eredita una casa nel centro di Nuoro dove per qualche tempo vive col marito e Martina. Poi qualcosa cambia. Forse i rapporti tra Gleboni e la famiglia di lei si incrinano. E arriva la decisione di vendere la casa di corso Garibaldi e di trasferirsi in via Ichnusa, in un appartamento preso in affitto. La famiglia si allarga e arrivano altri due figli, di 14 e 10 anni. Lei si occupa di loro. Anche ieri mattina era pronta a pensare alla colazione e a prepararli per andare a scuola. Ma il marito le squarcia la testa con un colpo di pistola che è purtroppo solo il primo esploso in una mattina maledetta. «Giusi era dolcissima», la ricordano i vicini di casa della suocera, in via Gonario Pinna. Il padre di lei non regge di fronte a tanto sangue: finisce in ospedale per un malore. Anche Francesco, il figlio più piccolo, è nelle grinfie del padre che lo riduce in fin di vita. È un alunno della quinta elementare “Maccioni-Deledda”, a pochi passi da casa, nel quartiere Monte Gurtei. Spara anche a lui poco prima che raggiunga i suoi compagni di classe. Va meglio al fratello di 14 anni, anche lui all’ospedale ma fuori pericolo.

Brutta sorte per Paolo Sanna, 69 anni, pensionato dopo un lavoro da ispettore di igiene al centro Sian della Asl. Abita in via Ichnusa. Viene travolto dalla violenza irrefrenabile di Gleboni che giunge, infine, a casa della mamma Maria Esterina Riccardi. Vedova, 84 anni, vive con un figlio che a quell’ora è sul bus verso Siniscola per una giornata di lavoro. Quel viaggio lo mette al riparo dalla follia omicida del fratello che mira alla mamma mandandola in terapia intensiva. «Signora Maria è un pezzo di pane, molto affettuosa», dicono le vicine mentre il corpo di Gleboni, finita la mattanza, viene portato all’obitorio.

