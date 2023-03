L’amore per l’auto di Tote Floris Gigi Riva tra i clienti 

C’è una foto con Gigi Riva, uno dei ricordi più belli di Salvatore (Tote) Floris che oggi festeggia 50 anni della sua Novauto. È il 1970, un anno speciale, quello dello scudetto. Rombo di Tuono decide di comprarsi un’auto nuova. Dove va? Alla filiale Fiat, in viale Monastir, dove il giovane Tote ha già acquisito una buona esperienza come impiegato con mansioni di vendita. Riva acquista una spider Ferrari Dino 246, gioiello della casa di Maranello. «Ho venduto io quell’auto a Riva. Una grandissima soddisfazione. In quella foto abbiamo immortalato il momento della consegna della vettura. Ci siamo tutti. Meccanici, direttori della filiale, venditori». Prima di avviare un’attività in proprio Floris, cagliaritano ma con forti radici a Uta, si è fatto le ossa nella storica filiale della Fiat, per tanti anni punto di riferimento in Sardegna per la vendita delle auto della Fabbrica italiana automobili Torino. Lo stesso autosalone con annessa officina, mensa e medicheria in cui molti anni dopo tornerà in qualità di proprietario. «Ho sempre avuto la passione per l’agricoltura. Ho lavorato nel box di mio padre al mercato all’ingrosso. A 22 anni, nel 1964, mi sono avvicinato al settore delle auto. Uno zio di mia moglie mi ha suggerito di presentarmi alla filiale della Fiat. Ho trovato la mia strada. Sono stato subito assunto e dopo otto mesi ho vinto la medaglia d’oro come miglior venditore». La prima gioia. Poi arriveranno altre nove medaglie dello stesso metallo. Tote Floris ha conosciuto l’avvocato, il sovrano della casa dell’automobile.

Quella volta con Agnelli

«Andavo a Torino per ricevere la medaglia d’oro e ogni volta ci accoglievano Gianni Agnelli e i vertici della Fiat. Ricordo Romiti, Cantarella, Testore. Ma non posso dimenticare la prima volta in cui mi presentai al Lingotto, che allora era il cuore operativo dell’attività. Ero giovane e molto intimidito dal contesto molto austero. Insieme ai venditori delle altre regioni, ero in una sala in attesa dei riconoscimenti. Ho sentito in lontananza il passo di Agnelli, passo sofferto a causa dell’incidente automobilistico in gioventù. Appena arrivato, nella sala si è creato un silenzio assordante. Ha cominciato a parlare: Se la Fiat va bene, va bene l’Italia . Indossava un abito sartoriale e aveva il solito orologio sul polsino. Con la mano destra indica noi venditori e, rivolto ai suoi collaboratori, dice: Sono la mia punta di diamante, non so se posso dire altrettanto di voi ».

Il via da Senorbì

La Novauto, Nuova Organizzazione Vendita Auto, nasce a Senorbì il primo aprile del 1973. «Ho avuto una proposta da una casa concorrente, la Renault, per passare con loro. Mi hanno offerto la concessionaria di Iglesias. Non so come, la Fiat lo ha saputo e i direttori della filiale di via Monastir mi hanno immediatamente convocato: le diamo noi la concessionaria . È nata così l’opportunità di aprire l’autosalone a Senorbì e di far nascere una realtà aziendale sotto la mia responsabilità. La Novauto nasce in un momento molto favorevole per la Fiat che è l’auto più diffusa, uno status symbol, il segno visibile della condizione economico-sociale degli italiani e dell’Italia». Poi il trasferimento nello stabilimento di Sestu prima di tornare dove tutto era cominciato, nella succursale di viale Monastir 100, che Tote Floris, nel 1994, ha acquisito dalla Fiat per 11 miliardi di vecchie lire. Qui continua a snodarsi la vita della Novauto. «Ho ricevuto un grande aiuto da mia moglie Anna Carla Piu, sempre al mio fianco nelle diverse tappe del mio percorso di lavoro. La continuità è assicurata dai miei figli Simona, Luca e Michela. Devo ringraziare dipendenti e collaboratori che hanno contribuito ai successi aziendali. Ho sempre considerato l’azienda come una famiglia allargata con relazioni che non sono solo rapporti di lavoro».