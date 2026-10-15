L’amore per il pallone coinvolge anche gli amministratori 

C’era un solo modo per riportare a Villasimius i tanti giovani e meno giovani con la passione per un pallone che rotola: fondare una società di calcio con l’unico obiettivo di divertirsi. E così la scorsa primavera Francesco Cao, 47 anni e difensore centrale con un passato importante, ha riunito un gruppo di amici ed è nata la Villasimius Asd 2026. E nella squadra ci saranno anche due rappresentanti (attuali e del passato) del Comune: tra i giocatori Michele Cireddu, vicesindaco e grandissimo (ex) talento di Villasimius, e tra i fondatori Pino Gagliardo, ex amministratore cittadino, il quale però precisa che «questa avventura nulla ha a che fare con la politica. Il calcio per i più giovani non c’era più. Credo che l’iniziativa abbia soprattutto un grande valore sociale. Siamo un bellissimo gruppo che punta a divertirsi. Poi chissà, i calciatori ci sono e sono anche bravi».

Cao chiude spiegando che «ne parlavamo tra un caffè al bar e due nuotate in spiaggia», spiega Cao, «e alla fine abbiamo fondato la società. Ci hanno aiutato davvero tutti, dall’amministrazione comunale agli imprenditori. E c’è una bella collaborazione con la società di calcio storica che milita in Eccellenza e che dunque ha un livello piuttosto alto». Cao è stato nominato presidente, il vice è Antonio Melis, l’allenatore è l’esperto Bruno Madeddu, che ha sempre dato un contributo al suo paese. Completano la dirigenza Pino Gagliardo, Giancarlo Garau, Marcello Garau e Giuseppe Perra.

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