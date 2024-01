L’amore per cani e gatti, quasi uno in ogni famiglia Ma è record di randagi 

Quasi 700mila animali d’affezione in casa, un numero che nella classifica delle proprietà pro-capite vede la Sardegna al secondo posto in Italia dopo l’Umbria. In pratica un cane o un gatto ogni due residenti nell’Isola, uno in ogni famiglia. Un dato che rispecchia senza dubbio il grande amore dei sardi per queste creature, un amore tuttavia offuscato dalle proporzioni sempre più allarmanti degli abbandoni e del randagismo, con 66mila animali vaganti censiti dalla banca dati regionale (terzo posto dopo Sicilia e Puglia) e un numero indefinito di cuccioli che a ogni nidiata va a ingrossare una statistica impossibile da farsi.

Luci e ombre

Una porzione delle conseguenze di tutto ciò la vediamo ogni giorno lungo le nostre strade, dalla 131 alle provinciali, dove gli animali investiti, uccisi o mutilati non si contano; così come nelle campagne, dove ancora oggi molti pastori e contadini tengono i cani alla catena. Una piaga, quella del randagismo, che peraltro costa non poco alla Regione, considerato che la spesa annua per i circa seimila animali ricoverati nei canili si aggira intorno agli 8 milioni di euro (dati 2020, report Lav), mentre la cura dei gatti randagi nelle 576 colonie feline censite è tutta a carico del volontariato.

Comportamenti odiosi

Insomma, a dispetto dei numeri record di animali d’affezione, non si può dire che i sardi amino cani e gatti. «Direi che la Sardegna ha il cuore diviso tra chi si dedica alla loro cura, e chi invece li detesta e arriva anche a maltrattarli», dice Stefania Forlin, dirigente veterinaria dell’Asl di Lanusei esperta in piccoli animali, specializzata in terapia comportamentale del cane e del gatto e in pet therapy. «Il problema è che, purtroppo, è molto diffusa la mancanza di rispetto per gli animali e questo si traduce non solo in comportamenti odiosi come l’abbandono e la mancata cura, ma anche nel maltrattamento reiterato». Lo vede bene chi ci guarda da fuori, e non a caso ogni estate i social pullulano dei post di viaggiatori indignati che segnalano animali bastonati, vaganti o investiti sulla strada. Prima di approdare in Ogliastra, la dottoressa Forlin ha lavorato negli ambulatori veterinari di diverse zone dell’Isola, tra cui Cagliari, Pula e Capoterra. «Sa quanti turisti che raccoglievano i randagini feriti, mi dicevano che non sarebbero tornati in Sardegna proprio per lo scempio e la violenza che vedevano nelle strade?».

Il vuoto normativo

Un’emergenza che nasce dai dati enormi di animali abbandonati e vaganti, dal bassissimo numero di sterilizzazioni e di identificazioni con microchip. Per dire, i gatti registrati nella banca dati regionale sono appena 15.636, un numero obiettivamente lontano dalla realtà solo a tener conto dei felini che un padrone ce l’hanno. «Direi che sono almeno venti volte tanto, se non di più», è la stima dell’esperta. «Il punto è che non c’è un obbligo di identificazione dei gatti: quelli che sono in banca dati hanno il microchip oppure devono viaggiare all’estero».

I felini fantasma

La normativa sulla prevenzione del randagismo (del 1991) d’altronde non aiuta. La legge regionale (che ha recepito quella nazionale) è del ‘94 e, a parte qualche integrazione più recente, è davvero vecchia di trent’anni su punti fondamentali come il benessere animale nei canili, il censimento e la cura dei randagi, l’obbligo di microchip per i gatti domestici. Obbligo quest’ultimo che, a differenza di altre regioni come la Lombardia e la Puglia, nell’Isola non esiste e così, anche le benemerite campagne di microchippatura gratuita avviate da diversi Comuni, sono dirette soltanto alla registrazione dei cani.

Il cambio di rotta

Come si può sperare che qualcosa cambi? «Credo che solo la formazione, e la sensibilizzazione dei ragazzi nelle scuole, possano sortire effetti», avvisa la dottoressa Forlin, che lavora anche su questo fronte. «Solo parlando ai bambini e ai giovani possiamo essere sicuri che la cultura del rispetto per gli animali entri davvero nelle famiglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA