L’amore pagato con la vita 

Arzachena. Non è riuscito a salvare quel figlio difficile che ha dovuto tirar su da solo e non è riuscito a salvarsi da lui che pure, in quella notte di delirio, lo evocava come l’unico in grado di “combattere gli alieni”. Nell’ultimo saluto della comunità di Arzachena a Giovanni Fresi, l’omelia del parroco don Mauro Moretti, è un commosso omaggio al padre che fino all’ultimo ha stretto la mano al figlio Michele, oggi in carcere a Bancali accusato di averlo ucciso in preda alle allucinazioni da sostanze stupefacenti. E c’è un altro Michele, il padre di Giovanni, in prima fila accanto alla figlia Amalia, che non sempre ce la fa a stare in piedi e a non chinare la testa. Era un maestro, uno di quelli storici, ha istruito generazioni nel paese che partendo dall’economia semplice degli stazzi è diventato il secondo centro della Gallura, la capitale della Costa Smeralda. Uno studioso del gallurese e di quella cultura che, malgrado le apparenze, resiste.

Il lutto

I Fresi sono anche gioiellieri ma Giovanni aveva manualità e talento e si è costruito la sua attività di orafo, creatore di gioielli. Una famiglia profondamente radicata nel paese, stimata, con mille intrecci di parentele. E sono qua i compaesani ad occupare ogni banco disponibile o ad aspettare fuori sotto la pioggerellina gelida, dopo aver abbassato le saracinesche dei negozi, chiuso gli uffici. C’è anche il sindaco Roberto Ragnedda, che resta un po’ defilato e lascia le prime file a chi ha avuto il tempo di esaurire tutte la lacrime. La bara ricoperta di rose rosse entra in chiesa poco prima delle 11, sull’altare il parroco don Mauro Moretti, accanto il suo storico predecessore don Francesco Cossu e diversi sacerdoti del territorio.

L’omelia

Il vangelo del giorno, secondo Marco, racconta di Gesù che guarisce malati e scaccia demoni. «Una preghiera per Giovanni – esorta don Moretti – che ha fatto come Gesù e ha tenuto stretta la mano di suo figlio fino all’ultimo. Lo ricordiamo con gratitudine per l’esempio di un padre che è sempre stato presente, senza tirarsi mai indietro, senza mai nascondersi o fare finta. Una presenza che Giovanni ha pagato con la vita». E ha pagato da solo, in quella solitudine con la quale fanno i conti molti genitori. Ma c’è una preghiera anche per Michele. Non potrebbe essere diversamente in una chiesa cristiana e davanti alla bara di quel padre. «Dobbiamo pregare per suo figlio, non sappiamo se potrà essere guarito e se non è riuscito Giovanni, nulla è impossibile a Dio». E viene chiamata in causa anche la comunità, con un parallelo tra il vangelo e l’osservazione di un’anziana parente: so’ scappati li dimoni . «Tante situazioni che si sono verificate marcano una febbre alta e bisogna provvedere».

«Ero la tua principessa»

Nell’ultimo ricordo il padre lascia il posto all’uomo. La compagna Anna Maria Cudoni sale sul palco e racconta di un amore sbocciato 40 anni fa, interrotto e poi rinato. «Il 3 gennaio avremmo dovuto festeggiare dieci anni insieme. Nonostante i problemi che abbiamo dovuto affrontare non abbiamo mai discusso, eravamo felici insieme, forse troppo. Il progetto della casa è stato il coronamento della nostra unione, il nostro progetto futuro dopo la pensione. Ero la tua principessa, tutelata, amata e al centro delle tue costanti attenzioni. Eri una persona rispettosa, onesta e sempre pronta ad aiutare tutti. Grazie di tutto. Ciao Giova’».

