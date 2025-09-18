L’amore non ha regole Non dimentichiamocelo  

Lo aveva già dimostrato due anni fa, Celine Song, di vederci lungo in fatto di relazioni amorose. Col precedente “Past Lives” - film candidato all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale - la regista sudcoreana aveva sfoggiato una rara capacità di lettura delle emozioni umane, raccontando con estro e credibilità l’indefinitezza di quel “quid” che unisce due cuori sentimentalmente coinvolti. Dopo un esordio simile, era lecito aspettarsi un ulteriore focus sul tema, partendo magari da sentieri già tracciati per approdare a uno sguardo ancora più aperto e vivace. Se il filo conduttore del primo titolo è stato l’amore fondato sull’assenza - ossia sulla forza di un legame che resiste al tempo e alla distanza - con “Material Love” la cineasta riflette sulle possibili combinazioni di una coppia: esistono schemi o presupposti che facilitano la ricerca dell’anima gemella? Oppure non c’è alcuna regola in grado di far scattare la magia?

La storia

Specialista in consulenze per incontri galanti, Lucy aiuta ogni giorno le persone a trovare la loro metà ideale, ascoltando gusti, interessi, aspirazioni e proponendo, sulla base di precisi parametri, un soggetto compatibile. Pienamente dedita al lavoro, trascura invece la propria sfera privata, specie dopo la rottura con John, di cui era profondamente innamorata ma altrettanto insicura per motivi legati alla stabilità materiale. Invitata al matrimonio di una sua cliente, Lucy conosce Harry, fratello dello sposo e facoltoso professionista della finanza. La curiosità si accende subito, in particolare perché Lucy riconosce in lui l’uomo perfetto: affascinante, ricco, curato e di classe. Ma basta poco perché John torni a farsi vivo, riaprendo ferite ed emozioni ancora pulsati dentro di sé. Cosa scegliere, allora, tra una vita agiata ma priva di palpiti e una tempestata d’insicurezze ma vibrante di passione? Il tono stilistico tipico del cinema orientale torna - come in precedenza - a caricare l’atmosfera di sospensione e delicatezza, con un ritmo che incede senza l’ansia di correre. Così le immagini, specie nei particolari e nella cura formale delle inquadrature, conferiscono all’insieme un senso di rigore e compostezza. A distinguersi, tuttavia, è ancora una volta lo script: efficace nel trattare vecchie narrazioni sul tema senza scivolare in aridi cliché, e anzi capace di fornire spunti di riflessione lucidi e fecondi. Ne emergono soprattutto gli aspetti ambigui e contraddittori della dimensione affettiva, che da un assunto basato sull’indagine oggettiva di parametri universali finiscono inevitabilmente per condurre a tensioni e disarmonie.

Le stelle

Forte di un sapiente equilibrio tra regia e scrittura, la Song coordina le star internazionali concentrandosi sui primi piani, sugli sguardi e sulla densità dei silenzi. Se Dakota Johnson si mostra empatica e professionale pur lasciando intravedere le proprie insicurezze, Pedro Pascal colpisce per il suo charme elegante e d’altri tempi. Ma è soprattutto la toccante fragilità di Chris Evans a lasciare il segno, offrendoci senza esitazioni una delle sue interpretazioni migliori. Ancora una volta, Celine Song non passa inosservata: anche in un’opera più orientata al grande pubblico mantiene intatta la sua eleganza sottile e l’acutezza di un pensiero che - perfino in territori già esplorati - sprigiona straordinaria inventiva.



RIPRODUZIONE RISERVATA