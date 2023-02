«L’amore, la mia sicurezza» Così Elodie è diventata grande 

La prima svolta, riconosce, «è stato "Amici”: mi ha insegnato a togliere il microfono dall'asta». Poi il primo Sanremo (nel 2017), «quando ho capito che stavo percorrendo una strada chiusa: non mi sarebbero mai arrivati pezzi di prima qualità. Per noi interpreti è sempre una gara, sempre un Sanremo». E invece è successo qualcosa, «perché sono stata notata di più». Ed è su questo che si basa il suo rapporto con il Festival: «Ogni Sanremo ha dato una svolta: il secondo mi ha dato sicurezza e dopo sono arrivati tanti eventi come il Pride e la Notte della Taranta, il successo di “Bagno a Mezzanotte”».

«Le mie fragilità»

Elodie appare come una donna forte («ma non bisogna sempre essere all'altezza, e io sono fiera anche delle mie fragilità e dei miei limiti»), consapevole delle sue possibilità e delle opportunità che la vita le ha messo davanti, e che ha saputo cogliere «sperando di non essere una come tante».

La carriera

La prima svolta, riconosce, «è stato "Amici”: mi ha insegnato a togliere il microfono dall'asta». Poi il primo Sanremo (nel 2017), «quando ho capito che stavo percorrendo una strada chiusa: non mi sarebbero mai arrivati pezzi di prima qualità. Per noi interpreti è sempre una gara, sempre un Sanremo». E invece è successo qualcosa, «perché sono stata notata di più». Ed è su questo che si basa il suo rapporto con il Festival: «Ogni Sanremo ha dato una svolta: il secondo mi ha dato sicurezza e dopo sono arrivati tanti eventi come il Pride e la Notte della Taranta, il successo di “Bagno a Mezzanotte”».

“Due” come noi

Cosa porterà il terzo, nel quale presenta il brano “Due” (firmato dalla stessa Elodie con Federica Abbate e Jacopo Ettore), è tutto da scoprire. «Mi sono innamorata di questo brano al primo ascolto. Ho sentito che era una hit e io amo le hit. Ma ho avuto anche grande difficoltà nell'interpretarla. Una cosa che mi ha fatto arrabbiare con me stessa, non mi ha fatto sentire abbastanza brava». Il brano, spiega, «mi ha aiutata a raccontarmi, a raccontare una relazione che è finita male. Vista da dentro, ma anche da fuori». La storia finita è quella con Marracash, ma oggi Elodie ha ritrovato una nuova serenità con Andrea Iannone, che però non nomina. «Oggi sono molto felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio difendermi a casa, quello deve essere il porto sicuro. Rispetto per l'identità dell'altra persona, l'amore viene da lì», ribadisce.

«Siamo forti»

Per la serata delle cover, a Sanremo, ha scelto “American Woman”, in coppia con la giovane BigMama, che è ed è stata vittima di bodyshaming. «Siamo due donne con età diverse, modi di vivere la nostra femminilità diversi. Ho amato di lei che è fiera di essere come è. La bellezza è il modo in cui ti esprimi. Sul palco altre 4 donne per i cori: è un pezzo declinato al femminile». Perché donna, sottolinea, è bello.

