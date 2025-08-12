VaiOnline
Eccellenza.
13 agosto 2025 alle 00:31

L’amore indissolubile tra Nieddu e il Tortolì 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tortolì. Ritornare al Tortolì doveva essere un tarlo che gli ronzava in testa da qualche tempo. Alcuni diverbi (calcistici) con la dirigenza ostacolavano quel sogno neanche tanto celato.

Ma siccome i gentiluomini sanno come ricucire i rapporti dopo le incomprensioni, ecco che Marco Nieddu e la sua squadra sono di nuovo insieme. Come una coppia di innamorati che si è disunita pur conservando il sentimento. Così ora l’eterno attaccante, 44 primavere sulle spalle, è tornato - per la terza volta nella sua carriera - nel suo “Fra Locci” per cominciare la preparazione con i suoi nuovi-vecchi compagni.

Il suo curriculum in rossoblù è segnato da numeri record: 13 stagioni, 400 presenze (la maggior parte con la fascia di capitano al braccio) e 293 gol. Numeri che lo consacrano miglior marcatore di tutti i tempi nel Tortolì. In tutta la carriera sono 493, le reti. Ne mancano 7 per fare cifra tonda: inseguirà l’obiettivo in Eccellenza, dove fa ritorno dopo i tre anni alla Baunese (94 gol). «È stata una chiamata un po’ inaspettata perché a 44 anni in Eccellenza non è facile, però rimettere questa maglia è sicuramente la chiusura di un cerchio». Il club lo ha annunciato ufficialmente scrivendo “Marco Nieddu è tornato a casa”. Un ritorno che ha spesso accarezzato le fantasie dei tifosi e che si è concretizza lunedì, dopo l’anticipazione dei giorni scorsi su L’Unione Sarda, per una scelta che la società del presidente Andrea Demurtas ha definito «romantica ma soprattutto importante per dare il suo contributo in campo, unico giudice sovrano».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Lotta contro chi inquina il mare della Sardegna

Sull’elicottero della Guardia Costiera: in volo per la sicurezza dei bagnanti 
Matteo Vercelli
Sanità

Emergenza farmaci: c’è carenza di antibiotici,  antitumorali e sciroppi

Allarme dell’Aifa nell’Isola e in tutta Italia «Ma c’è la possibilità di utilizzare i sostituti» 
Cristina Cossu
Provincia nord-est

Nizzi presidente della Gallura

Elezione certa: il sindaco di Olbia incassa il sostegno degli altri 25 colleghi 
Caterina De Roberto
Regione

Manovra di agosto, l’amarezza dei sindaci:  «Ci sentiamo traditi»

Il Fondo unico non è stato aumentato Anci e Cal: bastavano quaranta milioni 
Roberto Murgia
Enologia

Standing ovation per 98 vini sardi

Inchino dei giudici ai fuoriclasse: due Vermentini e un Cannonau 
Roberto Ripa
Il caso

Meloni-Schlein, è di nuovo scontro su spiagge e salari

La leader Pd: «Prezzi alti e calo di presenze» Replica la premier: «Così scredita l’Italia» 
Milano

Travolta e uccisa, fermati quattro ragazzini

Un tredicenne alla guida, gli altri hanno 11 e 12 anni. Identificati grazie alle magliette 