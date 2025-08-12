L’amore indissolubile tra Nieddu e il Tortolì 

Tortolì. Ritornare al Tortolì doveva essere un tarlo che gli ronzava in testa da qualche tempo. Alcuni diverbi (calcistici) con la dirigenza ostacolavano quel sogno neanche tanto celato.

Ma siccome i gentiluomini sanno come ricucire i rapporti dopo le incomprensioni, ecco che Marco Nieddu e la sua squadra sono di nuovo insieme. Come una coppia di innamorati che si è disunita pur conservando il sentimento. Così ora l’eterno attaccante, 44 primavere sulle spalle, è tornato - per la terza volta nella sua carriera - nel suo “Fra Locci” per cominciare la preparazione con i suoi nuovi-vecchi compagni.

Il suo curriculum in rossoblù è segnato da numeri record: 13 stagioni, 400 presenze (la maggior parte con la fascia di capitano al braccio) e 293 gol. Numeri che lo consacrano miglior marcatore di tutti i tempi nel Tortolì. In tutta la carriera sono 493, le reti. Ne mancano 7 per fare cifra tonda: inseguirà l’obiettivo in Eccellenza, dove fa ritorno dopo i tre anni alla Baunese (94 gol). «È stata una chiamata un po’ inaspettata perché a 44 anni in Eccellenza non è facile, però rimettere questa maglia è sicuramente la chiusura di un cerchio». Il club lo ha annunciato ufficialmente scrivendo “Marco Nieddu è tornato a casa”. Un ritorno che ha spesso accarezzato le fantasie dei tifosi e che si è concretizza lunedì, dopo l’anticipazione dei giorni scorsi su L’Unione Sarda, per una scelta che la società del presidente Andrea Demurtas ha definito «romantica ma soprattutto importante per dare il suo contributo in campo, unico giudice sovrano».

