«L’amore è rivoluzionario Non certo il tradimento» 

Può una commedia scritta negli anni ’60 come “The Secretary Bird”, nella versione francese “Le Canard à l'orange”, italianizzata “L’anatra all’arancia”, essere rivoluzionaria? Secondo Emilio Solfrizzi, che ne è protagonista a teatro con Carlotta Natoli, sì. Attore amatissimo tra tv e cinema, ci ha guidato alla visione della commedia.

«In un momento storico in cui ci si lascia troppo facilmente, tramite messaggini o sui social, un testo che racconta la storia di due persone che si rendono conto di volersi bene e che decidono di restare insieme è rivoluzionario», spiega l’attore pugliese, che nell’allestimento curato da Claudio “Greg” Gregori della celebre commedia, adattata per il cinema da Luciano Salce nel 1975 e interpretata da Ugo Tognazzi e Monica Vitti, è Gilberto, uomo brillante e fedifrago, che quando la moglie Lisa, stufa di infedeltà e bugie, decide di lasciarlo per l’amante farà di tutto per riconquistarla. Incentrata su uno stratagemma con cui il protagonista prova a “cucinarsi” il rivale, “L’Anatra all’arancia”, commedia brillante e maliziosa che fa riflettere, ha debuttato ieri ad Alghero, e sarà di scena oggi alle 21 a Olbia, domani a Oristano e domenica a Carbonia sotto le insegne CeDac.

Come si trova nei panni di Gilberto?

«Dal punto di vista umano non posso che giudicarlo male, ma non perché io sia un moralista: è esagerato in tutto, nei pregi e nei difetti, è vincente, affascinante, divertente, colto, grandissimo tennista e giocatore di scacchi, e ne è consapevole, così come non nasconde la sua indole da traditore, uno di quegli uomini che da donna eviterei. Professionalmente, però, il suo essere eccessivo ti permette di portare in scena un personaggio con molte sfaccettature, che il pubblico finisce per apprezzare, tanto da tifare per lui».

La genialata di Gilberto?

«Nell’invitare a casa l’avversario, bello, educato, premuroso, di una perfezione che alla fine risulterà essere aridità, per sgretolarlo davanti alla moglie, invitando anche la sua segretaria, una donna bellissima, per far ingelosire Lisa, c’è tutta la sua arroganza, ma anche la sua originalità. E tutto quello che è disposto a fare per lei: quando le dice che è pronto ad assumersi tutti gli oneri del divorzio, Lisa capisce che alla fine non ha mai voluto lasciarlo, e che Gilberto, a modo suo, le è sempre rimasto accanto. Il giochino messo in atto contro l’amante lo rende affascinante e tenero agli occhi della moglie, che lo vede sotto un’altra luce capendo che lo sguardo del marito era tornato su di lei».

Che poi il punto è quello.

«Lisa si sente abbandonata nel momento in cui perde lo sguardo del marito, molto più che quando scopre i tradimenti, che sono esecrabili, anche per un discorso culturale, ma più facili da affrontare di qualcosa che ha a che fare col sentimento. Ed è bello vedere lui che ordisce una sorta di partita a scacchi con la speranza di dare lo scacco matto all’avversario. Sono sposato da tanti anni, so che la vita amorosa ha alti e bassi, ma so anche che un rapporto muore quando non si è più disposti ad ascoltarlo».

RIPRODUZIONE RISERVATA