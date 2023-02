L’amore è finito  Elisabetta Canalis verso l’addio? 

In queste ore lei è a Milano, protagonista, bellissima, della Settimana della Moda. Lui, invece, negli Stati Uniti. Niente di strano, direte voi, perché stiamo parlando di una coppia che ha nella non routine la sua costruzione. Eppure, secondo il settimanale Oggi, Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono detti definitivamente addio.

Da mesi le voci, mai smentite da nessuno dei due, si rincorrono: si sono lasciati, no, stanno insieme, però sono in crisi e via di gossip. Certo è che l’ultimo scatto che ritrae marito e moglie insieme risale al 27 agosto 2022. E Instagram, a chi sa osservare, racconta tante verità. «Family Trip!», commentava lei. Poi, più niente. «Il rapporto è davvero finito», insiste la rivista, che ha lanciato la notizia.

Elisabetta Canalis, 44 anni, sassarese, ex velina tra le più amate di tutte le edizioni di “Striscia la Notizia”, ha conosciuto l’ortopedico Brian Perri, 55 anni, in America. E in America, dopo il matrimonio celebrato ad Alghero nel 2014, la coppia vive insieme alla figlioletta Skyler Eva che oggi ha 7 anni.

A parlare per la prima volta della crisi tra Elisabetta Canalis e il marito è stato il settimanale Nuovo lo scorso ottobre. In questi mesi, non un accenno alla fine della storia, non una parola. Solo tante fotografie di lei, showgirl e modella, e un dettaglio di lui: Brian Perri, seppure sempre discreto come la sua professione impone, è scomparso dai social network. Tanto basta perché il settimanale Oggi parli di separazione definitiva.

