“L’amore è cieco...”  Valentina Incani debutta a Cagliari 

La capacità di convertire il negativo in positivo: è questo che rende Vittoria quello che è. La protagonista di “L’amore è cieco… Ma il karma ci vede benissimo” si chiama così non a caso. Lo spettacolo in scena oggi e domani alle 20 a Cagliari (ingresso gratuito con prenotazione) è tratto, infatti, dal libro di Valentina Incani.

Sul palco l’autrice ipovedente, accompagnata dalla voce fuoricampo di Giuliano Pornasio nell’adattamento di Elena Pau. «Quando me l’ha proposto sembrava un sogno. Ormai faccio di tutto. Ma se ho dei talenti, non li vedo», scherza sulla sua disabilità Incani, al debutto assoluto su un palcoscenico. «scrivere, poi, è stata una vittoria. Per questo la protagonista si chiama così», spiega. Quanto al titolo, quindi, c’è speranza per tutti? «Esatto. E per fortuna!», replica divertita l’autrice. «Lo spettacolo nasce dal mio libro, del quale sto già scrivendo il sequel», prosegue Incani, che attraverso la storia di Vittoria, suo alter ego letterario, tratta la disabilità con leggerezza e ironia.

«A causa di una malattia degenerativa agli occhi il mio campo visivo è ridotto a un puntino, ma non volevo una storia lacrimevole: detesto essere compatita». Nel 2021 «mi hanno diagnosticato la sclerosi multipla, poi ho preso il Covid sotto Natale. Avrei fatto volentieri a meno di tutto, ma posso dire che se da una parte la vita mi ha tolto, dall’altra mi ha dato e mi dà tantissimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA