L’amore di Snoopy per il padrone scomparso 

Si ferma davanti alla porta di casa, e aspetta. Giorno e notte sta lì, nel vicolo dove abitava il suo padrone, a Desulo, morto prematuramente. È la tenera e commovente storia di Snoopy, un eroico meticcio, e della fedele amicizia con il suo padrone che spera di poter rivedere per fargli le feste come era abituato tutte le volte che stavano insieme. Snoopy non è abbandonato a se stesso, ma è amorevolmente accudito da tutti. Eppure ogni giorno torna in quella via, si ferma davanti alla casa. E nei suoi occhi vive il volto dell’amico scomparso.

