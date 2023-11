L’amore di Schliemann  per i bronzetti ma anche…. 

Era una notte buia e tempestosa. La cronaca dell’incontro tra Heinrich Schliemann e la Sardegna potrebbe iniziare con questa famosa citazione. Era il 1864 e l’imprenditore tedesco appassionato di archeologia non era ancora diventato il celebre scopritore di Troia. L’intuizione che lo portò a individuare l’area dove sorgeva la città ingannata da Ulisse, lo avrebbe colto quattro anni dopo, regalandogli l’imperitura memoria. Intanto però, prima che in Turchia, era approdato fortuitamente in Sardegna. Si trattò di una visita di pochi giorni, precisa Massimo Cultraro, l’archeologo che domani a Cagliari, nella basilica di San Saturnino alle 17, terrà la lectio settimanale dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico nazionale del capoluogo sardo.

La storia

Specializzato in Preistoria e Protostoria dell’Egeo e del Mediterraneo centro-occidentale, dirigente di ricerca per il Consiglio nazionale delle ricerche, Cultraro racconterà “l’inatteso viaggio di Heinrich Schlieman nell’isola”, la curiosità verso i bronzetti nuragici, conservati nel Regio Museo di Cagliari, e l’infatuazione per le belle ragazze del porto sardo.

Spregiudicato, abile negli affari, eccentrico: sono gli aggettivi che lo definiscono meglio, a cui però, dice Cultraro, che gli ha intitolato il volume “L’ ultimo sogno dello scopritore di Troia. Heinrich Schliemann e l'Italia (1858-1890)“ (Edizioni Storia e Studi Sociali, 2018), bisogna aggiungere il suo immenso interesse per l’archeologia. Al punto che dopo Troia decise di lasciare i suoi commerci per fare l’archeologo di professione.

Il viaggio

Nell’isola vi giunse da nord. La sua nave, che proveniva da Genova ed era diretta in Tunisia, si era incagliata al largo di Olbia. Era notte. Alcuni pescatori prestarono soccorso ai passeggeri, e lui scelse di proseguire per Cagliari, attratto dalla fama del reperti custoditi nel Regio Museo Archeologico. I dettagli del viaggio si ignorano, commenta lo studioso del Cnr, fatto sta che, dal 27 al 29 maggio del 1864, Schliemann pernottò in città. Nei suoi preziosi taccuini, conservati nel Fondo Schliemann della Biblioteca Gennadios di Atene, non scrive dove alloggia e neppure fa alcun riferimento al cibo, e sì che era un buongustaio. Elogia, invece, la bellezza delle donne di Cagliari e ammira la Cittadella. Annota, inoltre, di aver dovuto rintracciare il direttore del Museo archeologico affinché lo aprisse per riuscire ad ammirare i bronzetti. Con Gaetano Cara, che allora dirigeva il Museo, rimase in contatto e intrattenne una lunga corrispondenza. Quattro anni dopo, durante gli scavi di Troia, nella parte nord occidentale della Turchia, provò a fare delle comparazioni tra le statuine in bronzo sarde e quelle asiatiche.

Anche per questo, per quanto breve, chiosa Maria Antonietta Mongiu, la sosta di Heinrich Schliemann in Sardegna, documentata nei taccuini è una «fonte di prima mano per ricostruire l’interesse verso alcuni aspetti dell’archeologia nuragica». (f. r. p.)

