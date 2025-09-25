VaiOnline
L’amore di Oristano per Orro 

Il palazzetto trema per Alessia, oggi finale con Busto Arsizio 

Quando entrano in campo il Fenerbahce Istanbul e il Panionios, il Palazzetto di Sa Rodia trema. L’apertura del “Sardegna Volleyball Challenge” mette i brividi ed emoziona anche le protagoniste in campo. Tutte le attenzioni sono per Alessia Orro che debutta con la maglia della formazione turca nella sua Oristano, a ruota per l’asticella dell’entusiasmo c’è Melissa Vargas.

Il Fenerbahce vince il match di apertura 3-0 (26-24, 25-22, 25-20) e oggi sfida in finale, inizio ore 20,30, l’Uyba Busto Arsizio, che a sorpresa ha battuto il Vakif Bank Istanbul 3-1 (28-26, 16-25, 25-17, 25-23). La formazione turca giocherà per il terzo posto (ore 17,30) contro il Panionios.

L’omaggio

Il clima di festa, iniziato ben prima della partita ha contagiato le due squadre nella prima parte. Si aggiunge l’emozione, evidente, che nei primi minuti ha avvolto Alessia Orro, poi si è fatto sul serio. In campo sei finaliste dell’ultimo mondiale, quattro top 100 nella classifica “all time” (Orro è la numero 119). La formazione greca si affida alla potenza di Rahimova, il coach Marcello Abbondanza chiama il time out e il Fenerbahce passa da 3-9 a 10-10 grazie alla serie di battute di Vargas (22 punti). Il pubblico si esalta per il muro della polacca Korneluk, il testa a testa termina con l’attacco out greco. Dal secondo set sale in cattedra Fedorovtseva (20 punti) sempre imbeccata alla perfezione da Orro (2 punti). Sinché Vargas chiude la partita con il settimo ace.

Nella seconda partita era attesa la stella della Vakif Bank, Tijana Boskovic ma la fuoriclasse serba, infortunata durante il mondiale, è rimasta in panchina.

