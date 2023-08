Centocinquanta euro per mezz’ora, 500 per chi vuole soddisfare il massimo dei desideri. La prostituzione a Cagliari non conosce crisi: si sposta sempre di più dalla strada e finisce in Rete. Il sito Escort Advisor racconta di oltre mille donne che fanno sesso a pagamento in città. Con i clienti che lasciano una recensione.

a pagina 23