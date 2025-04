L’amministrazione sistema la strada comunale di Zinnigas 

Il Comune annuncia i primi interventi nella strada comunale di Zinnigas, nel tratto che collega la Statale 293 alla Provinciale 2. Si tratta di un rettilineo di circa tre chilometri e mezzo, costellato di buche profonde, asfalto ormai ammalorato e l’erba delle cunette che invade la stretta carreggiata. La strada, prima utilizzata dai tanti proprietari dei poderi che si affacciano su questa via, è diventata popolare anche tra gli automobilisti di passaggio e i mezzi pesanti, che la utilizzano per abbreviare il percorso. Disagi confermati da Marco Piras, proprietario di un podere situato in queste campagne, uno dei tanti che la strada la percorre quotidianamente: «È un percorso reso pericoloso dallo stato di abbandono e dalla presenza di tante buche, impossibili da evitare quando s’incrociano altre auto. Occorre un intervento di messa in sicurezza di tutto il tratto stradale».

A rassicurare è Isacco Fanni, assessore all’Ambiente che dichiara: «Lo sfalcio dell’erba e la pulizia delle cunette, saranno i prossimi interventi che si svolgeranno sulla strada comunale di Zinnigas, favorirà la visibilità - l’assessore aggiunge - Inoltre ci stiamo attivando con la richiesta di finanziamenti, che permetteranno la messa in sicurezza della sede stradale«. Un buon inizio per riportare la serenità tra i residenti e frequentatori di quest’area agricola, che finora hanno dovuto fare la gimkana per evitare le tante buche presenti nella carreggiata.

