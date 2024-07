L’amministrazione comunale assume un contabile e un assistente sociale 

Rinforzi per la pianta organica del Comune di Barrali grazie all’ingresso di due nuove figure. L’amministrazione, visto l’esito negativo della procedura di mobilità avviata nei mesi scorsi, ha pubblicato i bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un assistente sociale e un istruttore amministrativo-contabile.

Per entrambi i concorsi, le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica nel portale InPa (www.inpga.gov.it) entro il 31 luglio prossimo.

Per il concorso di istruttore amministrativo contabile è richiesto il diploma e la conoscenza della lingua inglese e dei principali sistemi informatici. Per il secondo, è invece necessaria la laurea triennale in Scienze del servizio sociale o la laurea magistrale del vecchio ordinamento oltre al possesso dell’abilitazione alla professione di assistente sociale. Richiesta anche in questo caso la conoscenza della lingua inglese e dei principali sistemi informatici. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA