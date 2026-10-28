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Oggi alle 18.30 a Cagliari
29 ottobre 2026 alle 00:17

“Làmine” di buio al Teatro Sant’Eulalia 

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Tre performance, uno spazio completamente oscurato e una costruzione della scena ridotta all’incontro tra suono, buio e luce. Dove il buio non funzionerà semplicemente come assenza di illuminazione, ma come uno degli elementi attraverso cui verrà organizzata la percezione. Oggi al Teatro di Sant’Eulalia di Cagliari, torna “Làmine”, il format ideato da Coru Aresti per portare la propria ricerca sull’ascolto all’interno di spazi raccolti e architettonicamente definiti. Protagonisti del secondo episodio saranno Atoloi, progetto del musicista e ricercatore sonoro Matteo Ghiringhelli, il dj e producer Hubble, alias Giuseppe Marchegiano, e il ricercatore multimediale, musicista e sound designer Fabio Talloru.

L’apertura è prevista alle 18.30, con l’inizio delle performance alle 19 e la conclusione alle 21.30. I tre live saranno separati da brevi intervalli; durante ciascuna esibizione non sarà consentito l’ingresso in sala, per preservare le condizioni di ascolto previste dal format. I posti sono limitati e l’accesso prevede un contributo d’ingresso.

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