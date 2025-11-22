L’Amicobus fa rotta verso l’aeroporto 

Un sogno che diventa realtà: in aeroporto a bordo di un bus Ctm. È la svolta storica che l’azienda di trasporti cittadina realizzerà da domani con l’inaugurazione del servizio “Amicobus” da Cagliari per lo scalo aeroportuale. Un svolta storica che per ora servirà solo le utenze non autosufficienti, ma che di fatto apre le porte alla pianificazione di una rete di bus urbana che possa estendersi in un futuro non troppo lontano fino all’aeroporto.

Esordio

«Oggi scriviamo una pagina importante per il servizio accessibile», ha dichiarato il presidente del Ctm Fabrizio Rodin. «Abbiamo organizzato l’estensione del servizio come promesso e da domani sarà possibile prenotare il servizio. La grande novità è che arriverà anche all’aeroporto, un atto concreto di civiltà e inclusione. Finalmente, chi ha necessità di supporto potrà viaggiare, partire per le vacanze, raggiungere familiari lontani o tornare a casa con la stessa dignità e autonomia di tutti gli altri cittadini. Questo risultato è frutto di un lavoro sinergico con la Regione Sardegna e rappresenta il nostro impegno costante per rendere il trasporto pubblico davvero accessibile a tutti».

I vantaggi

L'estensione del servizio Amicobus ai comuni di Assemini, Elmas e Decimomannu amplia significativamente il raggio d'azione, garantendo collegamenti essenziali per la vita quotidiana, per il lavoro, per le cure mediche e, soprattutto, per la libertà di movimento e per viaggiare.

Amicobus è un servizio dedicato alle persone con disabilità e prevede la presenza a bordo di assistenti qualificati che supportano il passeggero durante tutto il viaggio. Sarà disponibile al lunedì alla domenica dalle 7 alle 20 su prenotazione da fare il giorno prima chiamando il numero verde 800 259 745 o compilando il form presente su www.ctmcagliari.it. Per accedere al servizio va inoltrata annualmente una richiesta tramite SUS (Sistema Unico Sanitario) sul sito della Regione cercando la sezione “Agevolazioni tariffarie trasporto pubblico locale a favore degli invalidi e reduci di guerra e Servizio AmicoBus” L'assessorato regionale ai Trasporti ha stipulato un protocollo d'intesa con alcune associazioni che, previo appuntamento, possono fornire assistenza gratuita nella presentazione delle pratiche: Anmic e Associazione dei ciechi.

