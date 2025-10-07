L’amico di Sempio: «Lo scontrino un alibi? Macché, è un indizio» 

«Ma è possibile che nessuno lo capisca? Lo scontrino non è un alibi, ma un indizio. Se c’era uno scontrino, vuol dire che c’era un parcheggio a pagamento. Vuole che un comune come Vigevano che all’epoca come oggi fa 60mila abitanti non abbia installato delle telecamere? Oppure non ci siano delle attività, un ristorante o un negozio di questo tipo, che non ha la telecamera e non l’abbia preso?». Intervistato da “Lo Stato delle Cose”, la trasmissione di Massimo Giletti su Rai3, Roberto Freddi – uno degli amici del gruppo di Andrea Sempio all’epoca dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco –, interviene sulla riapertura delle indagini sul delitto, che vede indagato Andrea Sempio. «È un mio amico e mi dispiace. Però mi chiedo: perché proprio lui?».

Verifiche mancate

E sullo scontrino (che Sempio aveva consegnato alla Procura di Pavia nel 2008 per dimostrare di non essere stato a Garlasco all’ora del delitto), ragiona sulle mancate verifiche da parte degli investigatori circa la presenza dell’indagato a Vigevano. È indubbio, ha aggiunto, «che quello che stanno facendo adesso non è stato fatto all’epoca. Hanno tenuto le cose quasi vent’anni lì nella naftalina, invece di andare a vedere subito dall’inizio, andare a fondo delle cose». Intanto viene fuori la notizia di un’altra indagine sull’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, accusato di corruzione (secondo l’accusa avrebbe chiesto l’archiviazione di Andrea Sempio in cambio di denaro) dalla Procura di Brescia nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Un procedimento, il secondo, che ruota attorno ai rapporti dell’ex procuratore con politici e imprenditori.

