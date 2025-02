L’amicizia con le sorelle Loche di Tonara 

Esiste un ponte che ha unito il principe Karim alla Barbagia, l’amicizia con le sorelle Rachele e Angela Loche, pioniere dell’artigianato sardo a Porto Cervo, ne la prova. Per le due tessitrici, scomparse rispettivamente nel 2000 e 2024, la scommessa riuscita di investire nel 1964, in quel sogno smeraldino ancora agli albori. «Tutto nacque per caso – raccontano, le nipoti Cristina e Francesca Loche – nostra zia Rachele, era appena tornata a casa, dopo aver collaborato con i marchi dell’arredamento fra Roma e Milano. Venne a trovarla a Tonara, l’amico Giancarlo Baldi, dell’ufficio stampa del Consorzio Costa Smeralda. Ebbe modo di apprezzare la lavorazione del tappeto al telaio e le invitò a Porto Cervo per una mostra». Un’opportunità per le due artigiane. «La mostra fu un successo – raccontano le nipoti – ed è in quell’occasione che le zie capirono il potenziale della Costa Smeralda, acquistando un locale dove realizzarono la loro attività. Fu la svolta». Seguono decenni di intensa attività: tappeti e coperte a grandi nomi internazionali, Jaqueline Kennedy, Margaret d’Inghilterra, Paola del Belgio, Soraya, ma anche Liz Taylor, ministri e politici. «Zia Angela e zia Rachele – aggiungono le nipoti – sono state due infaticabili lavoratrici. L’amicizia col principe Karim è stata intensa, spesso, si recava in laboratorio per scegliere le creazioni con cui arredare le sue ville». E dalla sua casa milanese, la nipote Cristina, guarda con commozione lo scambio di telegrammi fra l’Aga Khan e tzia Rachele. «Quando nacque il figlio Rahim, le nostre zie inviarono un messaggio d'auguri. Il principe volle ringraziarle, apprezzando il loro gesto, testimone di una grande amicizia».

