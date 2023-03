L’amica racconta: «Mi disse che era stata violentata» 

«Mi disse di essere stata violentata, di non avere mai acconsentito a fare sesso con loro. E mi disse anche che era in una condizione di incapacità»: Adelaide Malinverno parla davanti ai giudici di Tempio e conferma di essere stata la prima persona ad avere saputo dalla stessa vittima dello stupro attribuito a Ciro Grillo e ai suoi amici. Capelli lunghi, alta, elegante, la ragazza è entrata in aula perché depositaria delle primissime confidenze sui fatti avvenuti in una villetta di Porto Cervo, la notte del 16 luglio del 2019. Nella deposizione fiume (quasi sette ore) resa dalla studentessa milanese, sono entrate tantissime cose, molte a favore della difesa dei quattro ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo (Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria).

«Mi disse di essere stata violentata, di non avere mai acconsentito a fare sesso con loro. E mi disse anche che era in una condizione di incapacità»: Adelaide Malinverno parla davanti ai giudici di Tempio e conferma di essere stata la prima persona ad avere saputo dalla stessa vittima dello stupro attribuito a Ciro Grillo e ai suoi amici. Capelli lunghi, alta, elegante, la ragazza è entrata in aula perché depositaria delle primissime confidenze sui fatti avvenuti in una villetta di Porto Cervo, la notte del 16 luglio del 2019. Nella deposizione fiume (quasi sette ore) resa dalla studentessa milanese, sono entrate tantissime cose, molte a favore della difesa dei quattro ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo (Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria).

Scontro in aula

La testimone, raccontando quanto le avrebbe riferito la ragazza violentata poche ore dopo i fatti, ha detto che l’amica si appartò volontariamente con Francesco Corsiglia (accusato di essere stato il primo a commettere le violenze) e lo baciò prima di subire lo stupro. Ma la ricostruzione fatta dalla vittima a pm e Carabinieri dice altro, ossia che Corsiglia entrò nella sua stanza con una scusa e poi abusò subito di lei.

L’udienza si è trasformata in una battaglia tra difese e parte civile. L'avvocata Giulia Bongiorno, legale della vittima, ha commentato: «La deposizione della teste è un riscontro dell’autenticità di quanto dichiarato dalla mia assistita». Di tutt’altra opinione gli avvocati difensori, Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu: «La deposizione è difforme rispetto alle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria durante le indagini».

Un vuoto di memoria

Il pubblico ministero (e procuratore della Repubblica di Tempio) Gregorio Capasso ha dovuto insistere, per riportare con la memoria la teste a tre anni fa. Ma nonostante la lettura dei verbali, la ragazza non è riuscita a collocare nel tempo il momento della prima conversazione con la vittima, passaggio fondamentale per la Procura. La testimone ha indicato prima il 18 luglio, quindi il giorno precedente e poi il 21 luglio 2019. Ha detto di avere incontrato l’amica sicuramente a Milano, dopo il rientro dalla Sardegna.

La difesa ha contestato le imprecisioni sulle modalità dei contatti (chat e telefonate) e sulle fotografie inviate alla teste dalla vittima con l’applicazione Snapchat. Immagini dei lividi sul corpo delle ragazza violentata (cancellate dall’app) il cui contenuto riferito dalla teste, secondo le difese, non corrisponde minimamente alla descrizione delle contusioni rilevate nella clinica Mangiagalli di Milano. Altra incongruenza sottolineata dai difensori di Grillo e degli altri imputati.

«Mi riferì i dettagli»

La testimone, rispondendo alla domande, ha parlato anche del rapporto di amicizia con la presunta vittima, del suo carattere. È emerso che, mentre la ragazza indicata come persona offesa, abitualmente, raccontava tutto della sua vita, la teste era più riservata. E anche a fine luglio del 2019, la studentessa abusata, descrisse nei dettagli le violenze subite. Le difese, però, hanno rilevato che sempre la presunta vittima, sentita dal pm, ha detto di non poter riportare per intero quanto avvenuto nella villetta della famiglia Grillo a Porto Cervo, perché non ricordava più nulla. Insomma, i difensori hanno sottoposto la testimone a una raffica di domande che indubbiamente aprono delle questioni sulla ricostruzione del presunto stupro, sulle quali si ritornerà il 12 aprile, data di un’altra udienza che si annuncia tesissima. Sarà sentito un amico d’infanzia della studentessa che sarebbe stata violentata.

Atti a Roma

A margine dell’udienza è emerso che da Tempio sarebbero stati trasmessi atti, per competenza, alla Procura di Roma, riguardanti le dichiarazioni di alcuni testimoni del processo Grillo a organi di stampa, prima delle udienze. L’attività è coperta dal massimo riserbo. Durante una delle ultime udienze, un teste aveva dichiarato di avere ricevuto offerte di denaro per riferire sul contenuto di verbali di deposizioni rese alla polizia giudiziaria.

