L’amica bambina testimone di un martirio 

È morta stanca e serena, come tutte le vecchie querce alla fine del loro cammino. Tzia Annedda Castangia se n’è andata alla bella età di 102 anni, e c’è da scommettere che ha ripreso il cammino interrotto quel giorno lontano, al fianco della sua amica Antonia Mesina.

Ottantanove anni vissuti in pienezza da quel giorno, una intera vita da testimone oculare. Grazie al cielo non era una di quei vegliardi che hanno segreti di longevità da rivelare, convinta com’era che tutto sta alla volontà di Dio e, per quanto la riguardava, alla vicinanza della sua personale angela custode, di cui conosceva nome e cognome.

Le grida e il sangue

Il suo è stato un destino segnato. Una di quelle esistenze che a un certo punto, per una variabile imponderabile e imprevedibile, finiscono per imboccare il binario di un’altra corsa. La sliding door di Anna Maria Castangia è arrivata un giorno lontano nel tempo, il 17 maggio 1935, quando sentì le urla di Antonia («Annedda Annedda, babbu babbu»), vide «ussu zovanu», quel giovane che l’aggrediva, e infine udì il grido di morte. Un grido che le è risuonato dentro per tutta la vita.

In missione speciale

Settantaquattro colpi di pietra, il martirio di Antonia Mesina è stato per Annedda Castangia lo scambio di corsa della sua infanzia, il binario sul quale si è incanalata tutta la sua esistenza di testimone oculare. Aveva accompagnato l’amica sedicenne della sorella maggiore a raccogliere la legna per cuocere il pane d’orzo e si era ritrovata dentro una storia più grande, una storia di sangue inaudita che non è stata seguita dalla vendetta, né coperta dall’omertà, affidata invece alla giustizia dello Stato e poi presa in carico dalla Chiesa che ha riconosciuto il martirio di Antonia, ragazzina morta per difendere la verginità, e il 4 ottobre 1987 l’ha proclamata Beata.

Custode della memoria

Nel 1935 Annedda aveva tredici anni, portava ancora le trecce e gli abiti di bambina, ma si ritrovò subito dentro una vita strappata all’anonimato, per sempre consacrata a essere «la compagna di Antonia Mesina»: testimone al dibattimento che nel ‘37 mandò alla fucilazione il ventenne Giovanni Ignazio Catgiu; custode della memoria che negli anni Ottanta portò al processo di beatificazione; narratrice instancabile della storia che sino alla fine lei iniziava a raccontare sempre allo stesso modo: «Lo ricordo come fosse oggi, il giorno della disgrazia». Ha sempre raccontato senza mai tirarsi indietro, neanche coi giornalisti alle volte molesti che dal giorno della beatificazione di Antonia in poi sono arrivati a Orgosolo per intervistarla.

Il fosso del sogno

Raccontava del sogno che aveva fatto la notte prima dell’uccisione dell’amica («Ero assieme a una donna, e tutt’a un tratto precipitammo dentro un fosso. Mi svegliai piangendo»). Ricordava le persone incontrate lungo la strada, e tra queste «ussu zovanu», quel giovane. L’arrivo ad Ovadduthai, cinque chilometri in linea d’aria da Orgosolo, un posto buono per farci la legna. Le urla di Antonia, ussu zovanu che l’aggrediva, l’ultimo grido, la corsa disperata per chiedere aiuto. «Parla magnificamente l’italiano la teste, una bambina intelligentissima», scrisse Francesco Coco (lo stesso magistrato che, procuratore della Repubblica di Genova, nel giugno 1976 fu assassinato dalle Brigate Rosse), il giudice istruttore di Nuoro che si occupò dell’indagine e che interrogò Annedda il giorno dopo il delitto. Tzia Annedda raccontava, era la sua missione. Adesso ha ripreso il cammino con Antonia.

