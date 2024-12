L’amianto vola dai vecchi fabbricati 

«Abbiamo necessità di istituire in tempi celeri una cabina di regia che regoli il definitivo processo di fuoriuscita dall’emergenza amianto, nell’area industriale di Porto Torres. Scriveremo agli enti preposti – Provincia di Sassari, Consorzio industriale provinciale e Prefettura di Sassari – affinché insieme a questo Comune pongano in essere un atto governativo che regoli il controllo e la rimozione delle coperture in eternit dei vecchi fabbricati industriali, ormai dismessi e in buona parte sotto curatela fallimentare. Un provvedimento necessario per garantire la salute dei cittadini». Il sindaco Massimo Mulas, nel suo intervento in aula, sottolinea il bisogno di avviare le interlocuzioni con i soggetti interessati per risolvere il problema amianto, alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi a causa della tempesta di vento che ha provocato il cedimento sulla strada di alcune porzioni di eternit dai tetti dei vecchi edifici industriali abbandonati, pezzi di amianto che hanno costretto il primo cittadino a chiudere con una ordinanza la provinciale 34 per ragioni di sicurezza. In risposta ad una segnalazione del consigliere Bastianino Spanu, il sindaco evidenzia: «Con gli enti coinvolti occorre trovare una formula operativa – sostiene Mulas - che sia specifica rispetto alle caratteristiche dell’area industriale di Porto Torres». (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA