L’amianto come vicino di casa 

Sono passati decenni da un censimento effettuato che confermò la presenza delle coperture in eternit su un immobile di proprietà comunale in via Cattaneo, un lasso di tempo in cui nessuna amministrazione è riuscita nel tentativo di smaltire il materiale ritenuto pericoloso per la salute pubblica.

Lo stabile

Nel corso degli anni sono state numerose le segnalazioni da parte dei cittadini, altrettante le interrogazioni portate in Aula consiliare nel tentativo di capire come riuscire a superare una criticità divenuta storica. Perché la rimozione della copertura in eternit dello stabile presenta delle difficoltà oggettive che fino ad oggi hanno scoraggiato qualsiasi tentativo: «Si tratta di un edificio storico con un vincolo di tutela, pertanto qualsiasi ristrutturazione dovrebbe interessare l’intero stabile e i costi per un intervento complessivo sarebbero esorbitanti, una cifra che non può essere coperta dalle casse comunali. L’unica soluzione al momento percorribile sarebbe quella di riuscire a vendere la struttura».

Nel 2018 lo stesso Comune ottenne 40 mila euro di fondi provenienti dalla Provincia e li utilizzò per risanare la sola porzione di copertura dell’edificio non sottoposta a vincoli di tutela: «Un intervento che però non ha di certo risolto il problema e tranquillizzato la mia famiglia. - racconta Monica Medda, il cui appartamento si affaccia sullo stabile in questione - Da 23 anni a questa parte ci battiamo affinché qualcuno intervenga per poter smaltire quella grande porzione di copertura nociva, le cui polveri vengono respirate da tutto il vicinato. Le segnalazioni sono innumerevoli, le risposte poche ed insoddisfacenti. Di recente ho inviato due Pec agli uffici competenti e fatto eseguire in privato delle analisi da un laboratorio. Ha prelevato un campione confermando quanto da sempre supposto: quel materiale presenta sostanze nocive».

L’opposizione

Il consigliere d’opposizione Luigi Biggio (FdI) puntualizza come la situazione rappresenti un problema per i numerosi abitanti della zona: «E se ancora non è stata risolta è doveroso porsi dei quesiti. - dichiara - Questa amministrazione ogni qualvolta intenda venire a capo dei problemi spinosi che danno una particolare visibilità, trova sempre le risorse necessarie per la risoluzione. Quando invece le criticità non balzano troppo all’occhio, le soluzioni non si trovano mai. Quest’ultimo caso è l’esempio di un problema non in “vetrina”, ma che risulta essere prioritario trattandosi di salute pubblica. Lo stabile è di proprietà del Comune d’Iglesias, il quale ha il dovere di intervenire e trovare una via d’uscita».

