Il caso.
13 marzo 2026 alle 00:39

L’America’s Cup tra ruspe e operai «Vetrina indegna» 

«Sarà un’indegna vetrina», per alcuni. «Un’occasione persa per mostrare la parte più bella di Cagliari», per altri. «Una follia che non trova giustificazione», per altri ancora. L’arrivo del cantiere della metropolitana in via Roma quando mancano appena due mesi all’evento mondiale per Cagliari, l’America’s Cup, solleva un polverone. Dito puntato contro il Comune, “colpevole” di aver autorizzato i lavori di Arst in via Roma prima di aver terminato quelli in viale Cimitero, piazza Calcutta e viale Diaz. E di tenere in scacco il centro di Cagliari quando a fine maggio gli occhi del mondo saranno puntati sulla città per celebrare l’evento velico. A onor del vero, però, va detto che il Comune ha cercato di ritardare l’avvio del cantiere in via Roma, almeno fino alla conclusione dell’America’s Cup. Poi c’è stato il pressing della Regione e si è deciso diversamente. «Stiamo perdendo un’occasione», dice Roberto Mura (Alleanza Sardegna). «A poche settimane dall'evento non si sa nulla sulle risorse regionali e manca una cabina di regia da parte del Comune». «Che spettacolo per le telecamere mondiali: Cagliari in primo piano, con i sottotitoli che reciteranno “scusateci, ecco come non si gestiscono i cantieri”», gli fa eco Pierluigi Mannino. «Offriremo così una indegna vetrina», conclude Giuseppe Farris. ( ma. mad. )

