«L’America è qui, sull’Ortobene» 

Il monte Ortobene conquista nuovi residenti. Dopo la ripresa di servizi come bar e punti ristoro, c’è chi decide di trasferirsi qui per amore di questo luogo, simbolo della città. Non solo. Se turisti e visitatori alloggiano qualche settimana per poi tornare più volte a distanza di mesi, c'è anche chi, dall’America, decide di acquistare casa per godersi la natura e l’aria pulita tutto l’anno. È il caso di Cynthia Vagnetti, classe 1953, docente in pensione, che da Detroit in Michigan ha preso dimora in cima al Monte diventando presto amica di tutta la comunità.

Le origini

Il cognome suggerisce le sue origini italiane. «I miei nonni erano piemontesi ed emiliani, si sono conosciuti a Genova. Quando mio nonno fece la proposta di matrimonio, mia nonna accettò a patto che si trasferissero in America. Detto, fatto - racconta -. Le loro origini mi hanno sempre affascinato, provenivano dalla campagna. Così, mentre studiavo per diventare igienista dentale, iniziai a interessarmi dei luoghi dove si ha uno stile di vita che definisco “autonomo”, libero. Dopo la laurea iniziai a girare Germania, Italia, Arabia Saudita svolgendo il ruolo di igienista dentale, ma stare in ufficio era fastidioso per me». Quel “fastidio” rappresenta solo il primo capitolo di un percorso che porterà Cynthia Vagnetti al monte Ortobene.

La scelta

«Erano quasi gli anni Novanta, volevo documentare la vita delle altre culture, anche sotto gli aspetti etnografici e con fotografie - prosegue Vagnetti -. Mi misi a studiare fotografia e sociologia e conobbi quella che definisco rinascita del cibo locale, ovvero quel che oggi chiamiamo chilometro zero o slow food. In Italia è ancora oggi uno stile di vita comune, i miei nonni avevano questa mentalità. Curiosa, decido di partire in giro per il mondo e alla ricerca delle mie origini». Durante il periodo di ricerca, però, Cynthia torna in America per insegnare all’università, facendo avanti e indietro tra l’Italia, Roma e la Sardegna dove si innamora di un animale autoctono presente solo nell’Isola: il bue rosso.

Il legame col Montiferru

«Il mio interesse verso questo animale (di cui ne esistono circa mille esemplari nel Montiferru) è cresciuto talmente tanto da volermi trasferire qui dopo costanti avanti e indietro in giro per l’Isola. Si tratta di una specie adatta soprattutto al lavoro e all’alimentazione umana. Per intenderci: è quello che gli allevatori portano, nelle occasioni importanti, in giro con i carri. La Sardegna non l’ho mai immaginata solo mare, ma montagna, entroterra. Nuoro si trova al centro, il che rende davvero pratico lo spostamento verso gli altri paesi per continuare la mia ricerca. Il mio intento iniziale fu quindi quello di acquistare casa a Santu Predu. Il monte Ortobene, però, dopo averlo conosciuto, ha suscitato in me un entusiasmo tale da voler comprare casa lì. I boschi, il giardino con i fiori e il terreno da coltivare per provare il chilometro zero, le meravigliose persone che ci abitano e ci lavorano, gli animali mi fanno sembrare tutto un sogno».

E aggiunge: «Il fatto che i sardi cerchino di recuperare e portare avanti le proprie ricchezze culturali e tradizioni per me è più che affascinante. Qui c'è la genuinità. Ho piacere di studiare la storia della Sardegna e dei sardi, e in particolare quella nuorese, ricca di personaggi di spicco tuttora. Sento che la casa al Mont è il posto giusto per me. È stato come una sorpresa diventata ormai essenziale come l’acqua. Qui si respira la secolarità, tra alberi e case antiche. Sono felice perché quando mi sveglio e so di essere qui ogni giorno è un bel giorno».

