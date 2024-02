Lame e pellami nel nome del padre 

Un tempo era normale che i figli facessero il mestiere del padre, oggi invece è diventato una rarità. Attualmente solo pochi artigiani seguono il mestiere dei padri. Fanno eccezione tre fratelli che seguono le orme lavorative del padre Leonardo Piccioni. Antonello, Giancarlo e Danilo rispettivamente di 48, 44 e 43 anni riparano scarpe e costruiscono coltelli nella bottega posta nella centralissima piazza Mercato.

La scelta

I tre fratelli raccontano: «Abbiamo costituito la nostra società che si occupa della produzione e vendita in tutta la Sardegna, penisola e estero di coltelli tradizionali artigianali e artistici tipici della tradizione guspinese».

«La passione», dice Antonello, «è cominciata per me nel 1994 quando per la prima volta realizzai il mio primo coltello da una lama di un attrezzo per la lavorazione della pelle. Inizialmente abbiamo fatto anche altre esperienze lavorative, cercando di sfruttare i nostri diplomi di geometra e ragioniere. ma crescendo e maturando conoscenze nel campo del lavoro avevamo valutato di mettere le nostre abilità a disposizione di noi stessi e per creare una cosa duratura nel tempo e che ci avesse dato stabilità».

L’accordo

«In questi 14 anni di lavoro artigiano – prosegue Antonello Piccioni - le nostre scelte sono state premiate e quello che all’inizio era una passione è diventato un lavoro. La nostra produzione artigianale l’abbiamo promossa partecipando alle rassegne nelle piazze regionali e nazionali come la fiera dell’artigianato di Milano, quella di Firenze, Pisa, Modena, Ferrara, ma anche sagre di grande rilievo che si svolgono in Sardegna come la cavalcata sarda e i candelieri a Sassari, fiere di bestiame regionali e tante altre. Oggi ci sentiamo di dire grazie anche a tutti i compaesani guspinesi che hanno sempre espresso fiducia per il nostro lavoro svolto perché portiamo in giro la tradizione del coltello tipico di Guspini, privo di punta “a lametta” chiamato coltello del minatore».

Scarpe e pellame

Oltre i coltelli continuano la riparazione delle scarpe: «La nostra società si occupa da 58 anni della manutenzione, riparazione e costruzione di articoli in pelle, attività avviata da nostro padre. Oggi nonostante il lavoro di calzoleria stia scomparendo, affinando le tecniche di riparazione siamo riusciti a ritagliarci una fetta di mercato più ampia, accontentando una clientela sempre più esigente».

I fratelli Piccioni nel solco della tradione guspinese. Negli anni ’60 il paese partendo da botteghe artigiane ebbe uno sviluppo di piccole e medie industrie: piccole fabbriche producevano bibite, acqua in brik e imbottigliata costruivano avvolgibili, c’erano imprese di carpenteria meccanica e elettriche, officine meccaniche, numerose imprese edilizie e una fabbrica di laterizi tra le più importanti dell’isola. Per Guspini fu un periodo economico florido per l’economia e l’occupazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA