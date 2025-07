L’ambulatorio sociale ha conquistato i pazienti e i medici  

Cinquantaquattro prestazioni già erogate tra visite, servizi infermieristici e disbrigo di pratiche mediche. E poi una sede rodata con macchinari e strumenti vari e, soprattutto, quindici specialità mediche e infermieristiche a disposizione di chi rischiava di rinunciare alle cure dopo essere finito tra gli ingranaggi delle liste d’attesa della Asl o di una sanità privata troppo costosa per i ceti bassi. Benvenuti a Iglesias dove, al civico 42a di via XX Settembre, da un mese è attivo il poliambulatorio medico sociale gratuito “Talità Kum”, frutto di una sinergia tra Casa Emmaus, Comune di Iglesias e diocesi che sembra essere destinata ad allargarsi all’intero territorio.

In ambulatorio

Non è mai troppo presto per tracciare i bilanci di un’attività che secondo il sindaco di Iglesias Mauro Usai può essere definita «un piccolo miracolo, un progetto che andrebbe utilizzato come sistema nell’intero territorio regionale. Coinvolgendo il terzo settore, che a sua volta coinvolge medici volontari, infermieri e altre figure tecniche, si potrebbero creare presidi territoriali capaci di evitare la corsa all’ospedale spesso dovuta a patologie trascurate che, se prese in carico nei tempi giusti, non si trasformerebbero in emergenze. I numeri registrati dal poliambulatorio in questo primo mese, superiori alle aspettative, mostrano chiaramente quanto sia alto il bisogno». I numeri li illustra il coordinatore tecnico del centro, Gianni Salis, precisando che «sono in costante aumento sia per quanto riguarda le richieste di prestazioni mediche, sia per il disbrigo delle pratiche. Ma anche per la semplice richiesta di informazioni e di supporto, anche emotivo, nella gestione delle diverse pratiche che il cittadino deve avviare con la Asl, con cui cerchiamo di lavorare in sinergia». Ma sono anche in aumento gli specialisti che chiedono informazioni per aderire a questa preziosa iniziativa: «Nel centro sono già operativi oltre al direttore sanitario che è un medico rianimatore, numerose figure – aggiunge Salis – ovvero nefrologo, cardiologo, ematologo, urologo, psicologo, psichiatra, neuropsichiatra, ginecologo, oculista, logopedista, oltre ai medici di chirurgia generale, oncologia e nutrizione. A questo si aggiunge la preziosa presenza degli infermieri a supporto dei pazienti a partire dalle prestazioni più semplici come, ad esempio, può essere un’iniezione».

La sinergia

Per accedere ai servizi, tramite i Servizi sociali, occorre avere un Isee al di sotto dei diecimila euro, ma è già capitato di accogliere chi ha sforato questa soglia: «Non si manda via nessuno – continua Salis - e si cerca una sinergia con i centri Asl esistenti che hanno attivato il pianto nazionale di equità per la salute, sempre destinati all’utenza con basso reddito. Preziosa sarà la sinergia con altri Comuni – già attiva quella con Perdaxius – che hanno deciso di fare squadra con Iglesias per allargare il più possibile le maglie del servizio ad altre zone del territorio dove il bisogno è molto forte». Un bisogno, come evidenzia la presidente di Casa Emmaus Giovanna Grillo, ideatrice del progetto Talità Kum «non solo economico, ma di salute. Troppe persone aspettavano una visita medica che non arrivava mai. È davvero un piccolo miracolo aver trovato tante persone generose, professionisti pronti a mettersi al servizio degli altri. Il territorio, dai diversi Comuni, sta rispondendo con grandi entusiasmo. Ognuno mette a disposizione quello che ha e la sinergia tra tutti permette di dare risposte, vedere e ascoltare le persone, un risultato “umano” di cui si aveva davvero bisogno».

