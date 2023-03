L’ambulatorio è di nuovo al freddo 

Nell'ambulatorio son tornati, come si dice scherzosamente, i pinguini approfittando, a distanza di appena due settimane dall'ultimo guasto, dell'ulteriore blocco della caldaia verificatosi mercoledì scorso. La struttura, sede oltre che dalla assistenza primaria che ormai però è attiva soltanto cinque ore a settimana, settimanale è anche l'attività dell'ambulatorio di ginecologia; quotidiano invece, salvo imprevisti di organico, il servizio di Guardia medica. Allora è il bis dei disagi che anche questa volta mettono in difficoltà soprattutto il medico in guardia e la guardia giurata che lo affianca. Lavorano indossando cappotti, giacche termiche e stufe elettriche, al minimo altrimenti salterebbe il contattore della luce, fino a quando non si troverà una soluzione. Da mercoledì, dversi sopralluoghi dei tecnici per ripristinare il guasto, che come al solito sembra richiedere più tempo del previsto.