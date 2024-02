L’ambulatorio diventa seggio, salta la chemioterapia 

L’ambulatorio del Policlinico diventa un seggio elettorale e i pazienti sono costretti a far slittare le terapie oncologiche. La segnalazione arriva da Viviana Pitzalis, 47 anni, di Cabras che domani avrebbe dovuto subire un trattamento nel “Blocco Q”.

«Tre lunedì al mese devo sottopormi alla chemioterapia per la cura di un tumore», racconta la donna, che nella vita fa la commerciante. «Così sarebbe dovuto essere anche domani, ma venerdì arriva una telefonata: “i trattamenti sono sospesi perché l’ambulatorio in day hospital sarà trasformato in spazio elettorale per le votazioni regionali in programma oggi e il relativo spoglio di domani, ci vediamo venerdì prossimo”».

La donna si chiede «perché con tutti gli spazi a disposizione è sarà utilizzato l’ambulatorio che si occupa di patologie così delicate, e perché ci hanno avvisato così in ritardo?

La replica

Per i vertici del Policlinico la situazione è sotto controllo. Mario Scartozzi, direttore Oncologia Medica del Duilio Casula: «I pazienti che avevano la terapia fissata lunedì sono stati riprogrammati nei giorni immediatamente successivi. Il deferimento di alcuni giorni non ha alcun impatto sull’efficacia finale del trattamento». (a. a.)

