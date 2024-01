L’ambulanza spacca la pavimentazione 

È accaduto di nuovo. Di nuovo dopo un intervento di emergenza. L’anno scorso fu un automezzo dei vigili del fuoco, la settimana scorsa, nella notte dell’Epifania, un’ambulanza. Risultato: la pavimentazione in listelli di legno in piazza Garibaldi, rifatta neppure un anno fa, è di nuovo spaccata: rotta, di nuovo al di fuori della sede, con parti spezzate e altre scheggiate e con alcune travi deformate a causa di un sovraccarico. L’ambulanza è entrata nella piazza, nella parte riservata ai pedoni, per un soccorso di emergenza e sotto il peso del mezzo le travi hanno di nuovo fatto crack. L’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda spiega che «non si tratta di un difetto di materiali. La pavimentazione della piazza è stata progettata e realizzata per reggere il peso dei pedoni, non certo quello delle auto né, tantomeno, degli automezzi come può essere un’ambulanza. Non possiamo sapere se il mezzo, durante l’intervento, aveva la possibilità di fermarsi prima di entrare nella piazza o meno», dice ancora. «Ma sappiamo che i dissuasori sono stati abbassati per farlo entrare. A questo punto», conclude la Deidda, «l’amministrazione dovrà provvedere al ripristino della pavimentazione e se verrà accertata negligenza stavolta le spese verranno addebitate all’associazione di soccorso». ( ma. mad. )

