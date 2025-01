L’ambizioso Napoli all’esame del Franchi 

Tre partite in programma oggi, con il campionato “monco” delle quattro squadre impegnate nella Supercoppa in Arabia.

Del trio da scudetto gioca solo il Napoli, e non è un impegno lieve in casa di una Fiorentina (ore 18) un po' stanca ma sempre agguerrita. In attesa di pescare dal mercato Biraghi e Fazzini, il Napoli si presenta a Firenze senza gli infortunati Buongiorno, Politano e Kvara. Un fardello di non poco conto per il tecnico, che punta sul suo centrocampo di sostanza e qualità, mentre in avanti Lukaku sarà spalleggiato da Neres e Ngonge. La Fiorentina sembrava appannata e ancora scossa dal malore di Bove, poi ha reagito con orgoglio contro la Juve grazie alle prodezze di Kean e Sottil, che guideranno l'attacco contro i partenopei. Ma quello allo Stadium rimane l'unico punto in tre partite, quindi Palladino cercherà la decima vittoria del suo eccellente torneo e sarà convocato anche l'atteso rinforzo difensivo, l'argentino Valentini.

Nel derby del nord-est (ore 20.45) il Verona di Zanetti, che non ha mai pareggiato, vuole dare seguito all'insperato successo di Bologna contro la tranquilla Udinese, che punta sul collaudato duo Thauvin-Lucca. Qualche segnale positivo, pur essendo penultimo, ha dato il Venezia di Di Francesco, che ha bisogno di tre punti contro l'Empoli (ore 15), che ha ancora un margine di sicurezza da gestire. Mancherà all'appello Fazzini, oggetto del desiderio di Lazio e Napoli, che non e' stato convocato dal tecnico: «Ho bisogno di gente motivata», ha detto D'Aversa.

