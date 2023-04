L’ambasciatrice  alla guerra fredda della diplomazia 

Con un attentato in cui perdono la vita oltre 40 marinai inglesi, si apre la nuova serie thriller a sfondo politico di Netflix “The Diplomat”. A scriverla è Debora Cahn, sceneggiatrice di “West King” e “Homeland”, a interpretarla è Keri Russell, già spia protagonista di “The Americans” e ora nei panni di Kate Wyler, donna forte ma vulnerabile, pronta a partire per Kabul e invece destinata a Londra. La storia è quella di un’ambasciatrice impegnata, per conto del governo americano, a gestire una crisi internazionale e mediare i rapporti tra Regno Unito e Stati Uniti, ma il suo arrivo a Londra sembra essere solo un passaggio visto che il vicepresidente statunitense sta per dimettersi e il suo nome sembra ideale per sostituirlo.

Nel frattempo però deve anche sottostare alle regole dell’immagine e posare per un servizio patinato con lo stesso impegno che mette nelle sue strategie. Tra intrighi politici, trattative diplomatiche, intrecci sottotraccia c’è anche la sua crisi matrimoniale, dal momento che Kate fa coppia con un ingombrante ambasciatore, Hal Wyler (Rufus Sewell), che muove tante pedine a Washington e non solo. Si ostacolano e si supportano, quando non sono impegnati a pensare al divorzio. Ben lontani da “House of Cards”, ma anche qui la doppia e forse tripla trama è strettamente intrecciata per strizzare l’occhio a chi è sensibile ai temi dell’emancipazione femminile, a quelli dell’attualità e pure a quelli più sentimentali.

