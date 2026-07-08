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La visita.
09 luglio 2026 alle 01:07

L’ambasciatore uzbeko in Comune da Zedda 

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Scambi economici, culturali e turistici tra Cagliari e Uzbekistan. Si è parlato di questo nell’incontro di ieri in Municipio: il sindaco Massimo Zedda ha ricevuto l’ambasciatore in Italia dell’Uzbekistan Abat Fayzullaev, in visita istituzionale in Sardegna. Tra gli argomenti dell’incontro la volontà di instaurare scambi di vario tipo: ricco di storia, il territorio uzbeko – vista la posizione lungo la via della seta – è stato crocevia di commercio tra il Mediterraneo e l’Asia centrale, con la città di Samarcanda tra i principali centri della regione. Zedda ha donato all’ambasciatore una pubblicazione che ripercorre la storia di Ottone Bacaredda, sindaco della città tra la fine dell’800 e la prima metà del ‘900.

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