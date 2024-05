L’ambasciatore Usa in visita a Porto Cervo 

Soggiorno sardo per l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia (e a San Marino) Jack Markell. Il diplomatico, ex governatore dello Stato del Delaware e rappresentante permanente Usa presso l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) è a Porto Cervo ospite di uno dei prestigiosi hotel della Costa Smeralda. Il soggiorno gallurese di Markell è di natura strettamente privata, ma la sua presenza a Porto Cervo non è sfuggita a tanti. Personale della Polizia di Stato è incaricato di monitorare gli spostamenti dell’ambasciatore sin dal suo arrivo in Sardegna. Nei giorni scorsi Jack Markell ha visitato Arzachena e altre località della fascia costiera gallurese accompagnato dal personale della Guardia costiera della Direzione marittima di Olbia e di Porto Cervo. Ci sarebbe stato anche un incontro privato con il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda. L’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia ha avuto modo di apprezzare il patrimonio ambientale e paesaggistico di Arzachena, oltre al mare della Costa Smeralda.

RIPRODUZIONE RISERVATA