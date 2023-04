L’ambasciatore messicano incontra Riva, il suo mito 

Carlos Garcìa de Alba, l’ambasciatore messicano in Italia, in Sardegna fino a lunedì, ha realizzato il sogno nel cassetto: ieri ha incontrato Gigi Riva, l’idolo calcistico che ha visto giocare per la prima volta nel suo Paese per i Mondiali del 1970.

«Da tifoso so cosa significa Riva per questa meravigliosa terra e per tutto il mondo del calcio, io parlo a nome di tanti milioni di messicani che ricordano con tanto affetto quei mondiali e quest’uomo meraviglioso: incontrarlo per me è stato un bellissimo regalo», ha detto l’illustre ospite visibilmente emozionato davanti al mito. Un caffè e poi, insieme, hanno ripercorso gli anni e i luoghi che Rombo di Tuono ha visitato in quell’anno, quando proprio al Messico ha rifilato due dei gol che hanno portato l’Italia in semifinale, escludendo dalla competizione proprio il Paese dell’America latina.

«Quando ho saputo della visita dell’ambasciatore, ho chiuso gli occhi e ho ripercorso quel viaggio. Ricordo l’entusiasmo, la simpatia e l’ospitalità dei messicani. Ho un ottimo ricordo di quell’avventura», è stato il commento di Riva.

Per Garcìa de Alba è stata una giornata fitta di appuntamenti e impegni istituzionali. Di mattina a Palazzo Regio ha consegnato, insieme alla console generale Maria de los Angeles Arriola Aguirre, la “patente” all’avvocato cagliaritano, Renato Chiesa, ora console onorario per il Messico in Sardegna. «Con questo, abbiamo aperto il dodicesimo consolato in Italia. Abbiamo chiesto a Renato Chiesa di prendersi cura dei circa 150 messicani che vivono in questa meravigliosa Isola. Lui deve essere il ponte permanente e solido tra la Sardegna e il Messico», ha aggiunto, ricordando che i primi rapporti tra le due terre risalgono al 1849.

