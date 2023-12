L’ambasciatore  di Israele non piace all’Italia 

Roma. Israele lo ha designato lo scorso luglio con la convinzione che «la sua esperienza e le sue doti particolari contribuiranno molto a sviluppare la cooperazione» con l’Italia. Ma la nomina di Benny Kashriel come prossimo ambasciatore a Roma sembra non piacere al governo di Giorgia Meloni. A riportare «il disagio» dell’esecutivo italiano di fronte alla scelta israeliana è il Times of Israel, attribuendolo agli stretti legami di Kashriel con il movimento dei coloni. L’esponente del Likud è da 31 anni sindaco di Maaleh Adumin, uno dei più grandi insediamenti israeliani in Cisgiordania, e ha guidato lo Yesha Council, la principale organizzazione dei coloni nei Territori occupati, dal 1999 al 2001.

L’Italia non ha ancora accettato Kashriel quale futuro ambasciatore - dovrebbe insediarsi l’estate prossima - e in questi mesi avrebbe inviato al governo di Benyamin Netanyahu «messaggi informali» per esprimere preoccupazione. La notizia della nomina - annunciata via Twitter dal ministro degli Esteri Eli Cohen - aveva già provocato perplessità nella comunità ebraica italiana, riferiscono alcune fonti, secondo le quali Roma non vorrebbe arrivare a dovergli rifiutare l’accreditamento e auspica «che in un momento così delicato Israele possa mantenere rapporti sereni e distesi con l’Italia». Una decisione non è stata presa, ma - stando a Ynet - il presidente Isaac Herzog sarebbe stato sollecitato dal ministero degli Esteri di Israele affinché faccia pressione su Roma. «L’Italia è uno degli amici migliori e più importanti di Israele in Europa e i nostri rapporti si stanno rinsaldando. Non ho dubbi che Benny contribuirà molto ai legami fra i due Paesi e agli interessi di Israele», aveva scritto Eli Cohen su X il 31 luglio.

