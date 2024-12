L’Amatori a milano passa di un punto 

Si chiude con una vittoria in trasferta il 2024 dell'Amatori Rugby Capoterra. Il XV guidato da Marcello Garau e Gabriele Ambus sbanca il Campo Giurati di Milano con un 20-19 sul Cus. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, è il Capoterra a sbloccare il risultato, con una meta di Juan Cruz Pace trasformata da capitan Carlo Stara al 46'. Dieci minuti dopo arriva la meta anche per i padroni di casa, che però non centrano i pali. Il calcio di Stara vale il 10-5 Capoterra poco oltre l'ora di gioco, ma passano due minuti e gli universitari la ribaltano con una meta trasformata (12-10 al 63'). Gli Amatori non ci stanno e la meta di Chibsa trasformata da Stara al 65' vale il nuovo vantaggio ospite.

Negli ultimi minuti, i padroni di casa trasformano la meta che vale il 19-17 in favore del Cus. Sembra finita, ma è il calcio di capitan Stara a timbrare la gara: vince l'Amatori. Per Capoterra è la terza vittoria consecutiva, un risultato che permette a Stara e compagni di superare l'Ivrea e agganciare il Cernusco al terzo posto. Tre ko di fila per gli universitari, che restano secondi.



Classifica : Cus Genova 35; Cus Milano 24; Cernusco* e Amatori Capoterra 22; Stade Valdotain**, Rho e Ivrea 19; Varese 11; Savona* e Pro Recco 7. (* partite in meno).

